قیمت گوشت مرغ در استان سمنان بالاتر از میانگین استان های همجوار

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح دوشنبه در جلسه کمیته تنظیم بازار استان سمنان پیرامون موضوع بازار مرغ و توزیع مرغ منجمد و گرم، در محل سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن بیان اینکه با بررسی های به عمل آمده، طی چند روز اخیر متوسط قیمت عرضه گوشت مرغ گرم در استان از میانگین استان های همجوار بالاتر است افزود: انتظار این است که این قیمت حداقل متعادل با آن استان ها باشد.

وی گفت: وجود ذخیره حدود ۷۰۰ تنی مرغ منجمد در سردخانه های استان و همکاری لازم از سوی شرکت پشتیبانی امور دام برای تحویل محموله اول مرغ منجمد به صورت غیر نقدی و دریافت چک و آمادگی تحویل مرغ منجمد به هر میزان اما ظاهرا عرضه مرغ منجمد برای تنظیم بازار چندان قابل توجه نیست و دریافت و توزیع به اندازه کافی و در حد انتظار نبوده است.

این مسئول افزود: از دست اندرکاران این حوزه به ویژه صنف عرضه کننده و رئیس صنف انتظار است که با نصب بنر برای اطلاع رسانی لازم به مراجعان و تامین مرغ منجمد از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان و توزیع در همه واحدهای تحت پوشش برای تنظیم بازار و رفاه حال قشر کم درامد در کنار مرغ گرم، مرغ منجمد هم به اندازه کافی در دسترس مردم باشد.

در این جلسه از سوی اعضای جلسه مواردی از جمله، میزان عرضه مرغ زنده برای کشتارگاه، تعدیل در قیمت عرضه مرغ زنده وضریب کشتار، میزان عرضه مرغ گرم به میزان حداقل روزانه ۳۰ تن دراستان، همکاری لازم از سوی اتحادیه شرکت تعاونی مرغداران برای تامین مرغ زنده، اولویت تامین مرغ گرم مورد نیاز استان و سپس خروج مرغ مازاد با کنترل لازم اشاره شد.

در ادامه جلسه بعد ازبحث وتبادل نظر مقرر شد تا از سوی اتحادیه شرکت تعاونی مرغداران گوشتی مرغ زنده مورد نیاز استان با قیمت هر کیلو زنده حداکثر ۵۲ هزار ریال تامین شود، شرکت پشتیبانی امور دام مرغ منجد با حداقل پنج ماه مهلت انقضاء توزیع کند و از طریق مکاتبه با فروشگاه های کلیه دستگاه ها، توزیع مرغ منجمد را با مهلت پرداخت دو ماهه اطلاع رسانی کند، عرضه کنندگان مرغ منجمد با معرفی سازمان جهاد کشاورزی از معافیت مالیاتی خرید بورس بهره مندشوند و ضریب کشتارگاه ها طی اسفند و تثبیت بازار از ۱.۶۴ به ۱.۴۰ کاهش یابد و توسط بازرسان مشترک دامپزشکی استان و اتاق اصناف نکات بهداشتی و اقدامات تنظیم بازار در محل های عرضه اعمال شود.