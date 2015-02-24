رئیس اتحادیه پرنده و ماهی استان تهران در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت مرغ نسبت به دو روز قبل ۲۰۰ تومان افزایش یافته و به ۸۱۰۰ تومان در مراکز خرده‌فروشی رسیده است، افزود: قیمت این کالا در مراکز عمده فروشی ۷۶۰۰ تومان است.

مهدی یوسف‌خانی در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف گفته مسئولان مبنی بر اینکه قیمت مرغ از پنجم اسفندماه ارزان می‌شود، قیمت این کالا با کاهش مواجه نبوده است؟ گفت: برخی از مرغ‌داران که جوجه‌هایشان به سن بازار رسیده، از عرضه آنها برای مدت یک شب یا بیشتر خودداری می‌کنند و اعلام بار نمی‌کنند که همین مساله در نوسانات قیمت مرغ تاثیرگذار است.

به گزارش مهر، پیش از این محمد یوسفی، رئیس انجمن صنفی مرغ‌داران گوشتی به مهر گفته بود: عرضه مرغ به قیمت بیش از ۸۰۰۰ تومان غیر منطقی و قیمت واقعی آن در شرایط فعلی بین ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است.

گفت یوسفی در حالی است که وزیر جهادکشاورزی به تازگی اعلام کرده است: قیمت بیش از ۷۰۰۰ تومان منطقی نیست و در صورت استمرار اجحاف فعلی در حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئولان تعزیرات به ناچار وارد عمل می‌شوند و با متخلفان برخورد می‌کنند.