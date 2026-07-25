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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

سقوط پهپاد نزدیک منزل «بن گویر» در کرانه باختری

سقوط پهپاد نزدیک منزل «بن گویر» در کرانه باختری

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع یک حادثه امنیتی در محل اقامت وزیر امنیت داخلی این رژیم در جنوب کرانه باختری خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری «قدس» کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک فروند پهپاد در نزدیکی منزل «ایتمار بن‌گویر» وزیر تندروی امنیت داخلی رژیم اشغالگر قدس در یکی از شهرک‌های صهیونیست‌نشین واقع در الخلیل در کرانه باختری سقوط کرده است.

بر اساس این گزارش، تحقیقات گسترده ارتش و نهادهای امنیتی درباره ابعاد، منشأ و چگونگی وقوع این حادثه آغاز شده است.

از سوی دیگر شبکه الجزیره نیز به نقل از رسانه های صهیونیستی گزارش داد که ارتش و شاباک (سازمان امنیتی داخلی رژیم اسرائیل) تحقیقات در مورد سقوط پهپاد در نزدیکی منزل بن گویر در شهرک کریات ۴ در الخلیل را آغاز کرده اند.

کد مطلب 6899078

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