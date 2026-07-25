نجفی: مدارس بلااستفاده برای توسعه مراکز معارف اسلامی بازسازی شوند

ابراهیم نجفی در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش آستانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به اهمیت مولدسازی از ظرفیت‌های موجود، اظهار کرد: مدارس فرسوده و بلااستفاده باید به منظور تقویت زیرساخت‌های معارف اسلامی بازسازی و مورد استفاده قرار گیرند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به ویژگی‌های مذهبی شهر آستانه اشرفیه، ایجاد فضایی برای فعالیت‌های دینی و معارف در این منطقه بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه هفتم توسعه، ساخت و توسعه مدارس معارف اسلامی کاملاً امکان‌پذیر است، گفت: با ایجاد چنین مراکز تخصصی، فعالیت‌های مربوط به «دارالقران» نیز می‌تواند در زیرمجموعه این مدارس سازماندهی و مدیریت شود.

نجفی تصریح کرد: در حال حاضر تلاش‌ها برای دریافت مشاوره تخصصی و ارائه طرح‌های عملیاتی جهت اجرای این برنامه در جریان است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی از کمبود سرانه های ورزشی گفت و اظهار کرد: از نظر سرانه ورزشی آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر از ظرفیت‌های مطلوب بی‌بهره هست و نیاز مبرمی به احداث مجتمع‌های ورزشی دارد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه سلامت، گفت: رسیدگی به وضعیت درمانی افراد معتاد از جمله اولویت‌هایی است اما باید به منظور تعیین تکلیف اماکن آموزش و پرورش، قراردادهای مشخص و مدیریت صحیح اماکن که در اختیار کمپ ها قراردارد، تنطیم شود.