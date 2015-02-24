هر اقدام نظامی با نام عملیات پیشگیرانه مخالف منشور ملل است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره صلح و امنیت بین المللی بر اساس مفاد منشور ملل متحد به نمایندگی از جنبش عدم تعهد سخنرانی کرد.

وی اظهار داشت: اهداف و اصول منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل برای حفظ و ارتقاء صلح و امنیت، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و رعایت حقوق بشر برای همگان ضروری است.

سفیر ایران در این سخنرانی همچنین گفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بر این باورند که تهدیدات و چالشهای موجود و در حال ظهور در جهان امروز بگونه ای چند وجهی و مرتبط به هم عامل به نتیجه نرسیدن تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه گسترده تر و پیشرفت اجتماعی و همچنین مانع برقراری صلح و ثبات و برخورداری از حقوق بشر و حاکمیت قانون است.

خوشرو افزود: تمایل فزاینده برخی کشورها در اتخاذ اقدامات یک جانبه، عدم ایفای تعهدات خود بویژه در موضوع سلاح های کشتار جمعی و پیمان های مربوط به سلاح های متعارف، تروریسم، مناقشات، نقض حقوق بشر و حقوق انسان دوستانه بین المللی، برای نوع بشر صلح و امنیت جهانی را امری دست نیافتنی کرده است.

نماینده دائم کشورمان در ادامه سخنانش خواستار مقابله با قوانین یا اقدامات یکجانبه و فرامرزی بویژه وضع تحریم های یکجانبه اقتصادی وتحمیل ممنوعیت سفر بعنوان ابزارهای اعمال فشار بر کشورهای غیر متعهد، شد.

خوشرو در پایان سخنرانی خود اظهار داشت: جنبش عدم تعهد بر این نکته تاکید کرده که مفاد منشور ملل متحد به اندازه کافی استفاده از زور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را محدود کرده است. بنابر این هرگونه اقدام نظامی تحت نام عملیات پیشگیرانه مخالف منشور است. بدیهی است پرهیز از توسل به فصل هفتم منشور در مورد موضوعاتی که تهدیدی متوجه صلح و امنیت بین المللی محسوب نمی شود، ضروری است. در این ارتباط شورا موظف است تا در موقع مقتضی سایر مفاد منشور از جمله فصل ششم و هشتم آن را بطور کامل اجرا نماید.