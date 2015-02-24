برگزاری جشنواره هنرمندان ناشنوا بادومیلیون قرض/مسئولان کمک نکردند

حامد نصرآبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جشواره زمستاه ناشنوایان به منظور بیشتر دیده شدن هنرمندان ناشنوا در بخش های نمایش، سرود، عکاسی، نقاشی و گرافیک برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه یک ماه پیش نامه ای برای معاونت توانبخشی بهزیستی به منظور کمک مالی به برگزاری جشنواره ناشنوایان ارسال کردیم، گفت: برآورد بودجه مورد نیاز برای برگزاری جشنواره هنرمندان ناشنوا ۸ میلیون تومان بود که پس از بررسی با ۶ میلیون تومان آن موافقت شد اما در نهایت پس از گذشت یک ماه به ما اعلام کردند که به دلیل پایان سال بودجه ای برای تخصیص به این جشنواره ندارند و تا این لحظه نه بهزیستی و نه شهرداری کمکی به ما نکرده اند و اگر از همان روز اول این موضوع را به ما اعلام می کردند می توانستیم با کمک خیرین هزینه مورد نظر را تامین کنیم اما متاسفانه در روزهای آخر این اقدام انجام نشد.

دبیر جشنواره هنر زمستانه ناشنوایان تاکید کرد: جشنواره به مدت ۴ روز از فردا عصر در مرکز ناشنوایان واقع در شهرک غرب افتتاح می شود و مراسم اختتامیه آن نیز بعد ازظهر شنبه ۹ اسفند در فرهنگسرای ابن سینا برگزار خواهد شد.

به گفته نصرآبادیان، روز اول جشنواره کارگاه های آموزشی برگزار می شود و همزمان با آن گالری عکاسی با ۲۱ اثر، نقاشی با ۲۰ اثر و گرافیک با ۴۱ اثر از هنرمندان ناشنوا در مرکز ناشنوایان برگزار می شود. این گالری در ۴ روز جشنواره برای بازدید عموم آزاد است.

وی با اشاره به اینکه ۵ گروه نمایش و ۵ گروه سرود نسبت به ارائه آثار خود اقدام خواهند کرد، گفت: علاوه بر هنرمندان ناشنوای تهران، از البرز و اسلامشهر نیز در این جشنواره شرکت کرده اند.

دبیر جشنواره هنر زمستانه ناشنوایان در مورد تامین منابع مالی برگزاری جشنواره نیز، تصریح کرد: به دلیل عدم حمایت مالی مطلوب برای برگزاری جشنواره هنرمندان ناشنوا، مبلغ ۲ میلیون تومان که آن هم با قرض به دست آمد برای اهدای جوایز هزینه خواهد شد و داوران هم کاملا افتخاری با ما همکاری می کنند.

وی با تشکر از ریاست فرهنگسرای ابن سینا، گفت: مدیران این مجموعه سالن آمفی تئاتر خود را به مدت ۳ ساعت و بدون دریافت هیچ مبلغی در اختیار ما برای مراسم اختتامیه قرار می دهند.

نصرآبادیان با انتقاد از ارگان های دولتی متولی امور معلولان، اظهار داشت: فقط در یک روز ناشنوا و معلول، این سازمان به فکر معلولان هستند و در روزهای دیگر سال هیچ حرفی از آنها به میان نمی آید و شاید با کمی حمایت مالی از این افراد بتوان توانمندی خوب ناشنوایان و هنرهای آنان را به جامعه نشان داد تا آنها دیده شوند و برگزاری جشنواره نیز با همین هدف بوده است.

این استاد دانشگاه گفت: به دلیل کمبود منابع مالی در رشته های نقاشی، عکاسی و گرافیک و همچنین نمایش به مقام های اول تا سوم ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ هزار تومان پرداخت می شود و تنها در گروه سرود ۲ انتخاب نهایی خواهیم داشت.