پست بانک مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی را سرگردان کرده است

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه سفر رهبری مبنی بر ارائه تسهیلات اشتغال به مددجویان این نهاد از سوی پست بانک، گفت: این بانک بیش از یک سال است که مددجویان این نهاد را سرگردان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله حسین پور پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اقدامات نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی در راستای اشتغال زایی مددجویان، اظهار کرد: در چند سال گذشته با حمایت های کمیته امداد بیش از ۱۹ هزار طرح اشتغال زایی از سوی مددجویان این نهاد در استان اجرا شده است.

وی اضافه کرد: در سال جاری نیز تاکنون هزار و ۹۰۰ طرح اشتغال زایی مددجویان در استان اجرا شده و تا پایان سال این میزان به دو هزار طرح افزایش می یابد.

حسین پور گفت: سال گذشته خراسان شمالی در زمینه جذب منابع بانکی برای اشتغال مددجویان رتبه نخست را در کشور کسب کرد که در این زمینه تمامی بانک های استان به غیر از پست بانک همکاری خوبی با این نهاد داشتند.

حسین پور با اشاره به مصوبه سفر رهبری مبنی بر ارائه تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی، افزود: در راستا برای امسال ۱۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به بانک ها ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: با وجود این که غالب بانک های خراسان شمالی در زمینه ارائه این تسهیلات به مددجویان با نهاد کمیته امداد همکاری مناسبی داشته اند اما در دو سال گذشته پست بانک علی رغم مصوبه سفر رهبری مبنی بر اعطای تسهیلات و سهم تعیین شده برای این بانک، از ارائه تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد خودداری می کند.

حسین پور با اشاره به این که از پارسال ۳۰۰ پرونده برای دریافت تسهیلات مددجویی از محل مصوبه سفر مقام معظم رهبری به این بانک ارسال شده است، افزود: با وجود این که بسیاری از این مددجویان برای دریافت تسهیلات خود ضامن نیز معرفی کرده اند اما پست بانک همچنان مددجویان را سرگردان کرده و از ارائه تسهیلات به آنها اجتناب می کند.

وی گفت: در قالب مصوبه سفر رهبری اعطای سه میلیارد تومان وام در طی دو سال اخیر بر عهده پست بانک بود اما این بانک به دلایل داخلی از اجرای این مصوبه سرباز زده و از طرف دیگر کمیته امداد نیز نمی تواند مددجویانی که پیش تر برای دریافت تسهیلات به این بانک معرفی شده اند را به بانک های دیگر ارجاع دهد.

حسین پور اضافه کرد: از بیش از یک سال پیش ۳۰۰ مددجوی نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی برای دریافت تسهیلات اشتغال زایی به پست بانک معرفی شده و مراحل مختلف دریافت تسهیلات را طی کرده اند اما هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده اند و مسئولان پست بانک می بایست هر چه سریع تر برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.