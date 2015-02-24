برگزاری نشست نقد وبررسی کتاب «ایران صفوی؛ نوزایی امپراتوری ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره صفوی که به لحاظ تاریخی در سال ۹۰۷ ق/ ۱۵۰۱ م و با تصرف تبریز به دست شاه اسماعیل آغاز شد و با سقوط به دست افغان‌ها در سال ۱۱۳۵ ق/ ۱۷۲۲ م پایان گرفت، در نقطه عطف تاریخ میانه و تاریخ مدرن ایران جای می‌گیرد. پادشاهی صفویه طولانی‌ترین دوران پادشاهی ایرانی پس از اسلام است که از زمان پیروزی اسلام و فتح ایران در سال ۷۱ ق/ ۶۴۰ م سابقه نداشت.

پژوهشگرانی که مرزهای جغرافیایی کشور مدرن ایران را در شکل کنونی و عادی‌اش می‌بینند، تعیین اولیه این مرزها را از دوره صفویه می‌دانند و هرگونه تغییر در آنها را در طول دوره، «نفع سرزمینی» یا «زیان سرزمینی» نام گذاشته‌اند. درواقع استفاده مکرر از عبارت «دولت» که برای مثال بر مرزهای ثابت و شناخته‌شده بین‌المللی دلالت کند و دارای زبان مشترک و انحصار در قدرت مرکزی باشد هنوز مساله پیچیده‌ای است. اثر اندرو جی نیومن؛ ایران صفوی؛ نوزایی امپراتوری ایران کوششی است برای ارائه چارچوبی برای شناخت تاریخ ایران عصر صفویه. نویسنده کتاب با نگاه انتقادی به سایر پژوهش‌هایی که درباره صفویه صورت گرفته، ضمن اشاره به تحولات سیاسی و اقتصادی، و درک ساختار قدرت و سیاست های موفقیت آمیز برخی شاهان – از جمله سیاست‌های اقتصادی آنها – در دوره صفوی، به اصول زیربنایی و اقتدارگرایی این حکومت پرداخته است. وی از همان آغاز، مهدویت‌باوری را در تاروپود قدرت و در بستر تاریخ سیاسی و اجتماعی تحلیل می‌کند. آنگاه در سیر تاریخ شاهان صفوی به گفتمان استعلایی صفویه که می‌‎کوشند با آن سایر فرق و نحله‌ها را با خود همراه کنند، اشاره می کند و آن را رمز ماندگاری و ثبات نسبی حکومت صفویه می‌داند.

نویسنده کتاب، اندرو جی. نیومن استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ادینبورو اسکاتلند و دانش‌آموخته دکترای مطالعات اسلامی دانشگاه کالیفرنیاست. وی در حوزه‌های مختلفی از تاریخ اسلام به‌ویژه دوران شکل‌گیری تشیع و فقه امامی تا دوره صفوی صاحب اثر است و در کنار مطالعات اسلامی، در زمینه متون ادبیات فارسی و عربی فعالیت می‌کند. از او کتابی با نام «دوره شکل‌گیری تشیع دوازده امامی، گفتمان حدیثی میان قم و بغداد» هم ترجمه و منتشر شده است.

در نشست نقد و بررسی این کتاب که به همت کارگروه تاریخ و باستان‌شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی و با همکاری بنگاه ترجمه ونشر کتاب پارسه برگزار خواهد شد، دکتر محمدکاظم رحمتی و دکتر مجتبی خلیفه از اعضای هیات علمی دانشنامه جهان اسلام و محققین تاریخ ایران و دکتر عیسی عبدی مترجم کتاب حضور و سخنرانی خواهند داشت. این نشست روز چهارشنبه ۱۳ اسفند۹۳، ساعت ۱۶ در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی. خ ویلا، نبش ورشو برگزار می‌گردد و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.