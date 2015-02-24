غنای فرهنگی هرمزگان باید در سطح ملی معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارشاد هرمزگان، علی رضا درویش نژاد ، نقش شعر و ادبیات را در توسعه پایدار فرهنگی جامعه بسیار حائز اهمیت دانست و افزود : شعر از مطرح ترین شاخه های فرهنگی و از پیشینه و عمق بسیار زیاد در تاریخ این مرز و بوم برخوردار است و منشاء بسیاری از تحولات و رخدادها بوده است.

وی اضافه کرد: هر زمان فرهنگ و هنر در جامعه نهادینه و به یک اصل و جریان تبدیل شده ، تمدن ساز بوده است و به تبع آن سایر حوزه ها نیز پیشرفت کرده است.

دبیر نخستین جشنواره ملی شعر سندباد اظهار داشت : حمایت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در امتداد آن ادارات کل و انجمن های مختلف از هنرمندان ، به یک اصل ضروری و اولویت مهم تبدیل شده است و این حمایت ها مختص به رشته و حوزه خاصی نیست بلکه تمام بخش های فرهنگ و هنر همچون شعر ، داستان ، نمایش ، فیلم ، عکس ، تجسمی نویسندگی ، مطبوعات ، رسانه و ... را شامل می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان ، زیبایی ایران اسلامی را وابسته به پویایی و فعالیت هنرمندان رشته های مختلف هنری و فرهنگی دانست و گفت : تا زمانی که هنرمندان در خلق آثار فاخر و مورد نیاز جامعه کوشا هستند ، ایرانی زیبا و مملو از شادابی و نشاط خواهیم داشت.

درویش نژاد افزود : برگزاری جشنواره ملی شعر سندباد ، مسیری است آگاهانه که باعث معرفی ظرفیت و استعدادهای ادبی استان در سطح ملی و هم چنین موجب آشنایی سایر هنرمندان با پتانسیل ها و توانایی ها و جایگاه فرهنگی این خطه می شوند.

وی اذعان داشت: بدون شک با برگزاری مطلوب این رویداد ، سنگ بنای محکم و صحیحی برای استمرار چنین حرکت های ادبی در استان گذاشته شده است و در سال آتی علاوه بر این رویداد ، کنگره ملی شعر و داستان جوان کشور نیز در استان برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان ، ضمن تقدیر و تشکر ویژه از انجمن ترانه هرمزگان و انجمن شعر بندر کنگ خاطرنشان کرد: ادارات و سازمان های مختلفی در برگزاری مطلوب این جشنواره یاریگر ما بودند که جا دارد از فرماندار ، شهردار ، امام جمعه بندرلنگه و مردم فرهنگ دوست بندر کنگ تشکر کنم.

در ادامه ، احمد نفیسی ، مشاور فرهنگی استاندار هرمزگان به بیان جایگاه شعر و شاعری در دین مبین اسلام پرداخت و گفت : اسلام ، هیچ گاه با شعر و شاعری مخالف نبوده است و در صدر اسلام نیز بسیاری از صحابه پیامبر مطرح ترین شاعران زمان خود بودند و پیامبر اسلام همیشه اشعار شاعران را رصد و از احوال آن ها خبر می گرفت.

در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر "سندباد" در بندرکنگ توسط هیات داوران برگزیدگان سه بخش کلاسیک، آزاد و ترانه اعلام و با اهدای لوح سپاس و جوایز مورد تقدیر قرار گرفتند.

بنا به بیانیه هیات داوران نخستین جشنواره شعر ملی "سندباد"، چهار هزار شعر در سه بخش کلاسیک، آزاد و ترانه از ۵۴۰ شاعر مورد بررسی و ارزیابی و داوری قرار گرفت که در مجموع شاعران ذیل موفق به کسب رتبه و مقام شدند.

در بیانیه هیات داوران آمده است: در آثار بررسی شده استعدادها و ظرفیت های بسیار خوبی در شعر به چشم می خورد که با حمایت های بیشتر و استمرار جشنواره می توانند در آینده به قله های رفیع شعر و ادب پارسی دست یابند.

آرای داوران نخستین جشنواره ملی شهر سندباد

بخش کلاسیک:

شایسته تقدیر: بهنام مومنی از بوشهر، مهدی آریایی از کرج، منصوره اسحاق زاده از تهران

رتبه سوم: لیلا بنی تمیم از خوزستان و سحر نعمتی از کرج

رتبه دوم: مبلاد روشن از رشت و حسین مهمانپرست از یزد

رتبه اول: محسن ناصحی از اصفهان

بخش آزاد:

شایسته تقدیر: ابوذر پاک روان از اندیمشک، بهروز ایرانی از بندر انزلی و عدنان جاشویی از بندرکنگ

رتبه سوم: اصغر نریمانی از بندرعباس و تهمینه آقاجری از خوزستان

رتبه دوم: برهان اکبری از بندرعباس و شیما زنگنه از خوزستان

رتبه اول: فرهاد کریمی از کرمانشاه

بخش ترانه:

شایسته تقدیر: عاطفه عباس نژاد از بندرعباس، پویا اقرایی از خوزستان و امید جلیلیان از جزیره قشم

رتبه سوم: افسانه جملک از بندرکنگ و عالیه مهرابی از یزد

رتبه دوم: نرجس رئیسی از بوشهر و هانیه ملک زاده از رشت

رتبه اول: علی سلیمانی از تهران

گفتنی است: هیات داوران نخستین جشنواره ملی شعر سندباد در بخش شعر آزاد علی فتحی مقدم و علی آموخته نژاد، شعر کلاسیک محمدرضا حاج رستم بیگلو و بلقیس بهزادی و بخش ترانه امید ارجینی و فرزانه فرخی نژاد بودند.