محسن چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مراحل فنی سریال «شمعدونی» بیان کرد: این سریال در حال حاضر در حال تدوین و صداگذاری است و فکر می کنم تدوین آن تا زمان پخش هم ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: تصویربرداری حدود یک ماه پیش پایان یافت و به علت اینکه تعداد قسمت های آن زیاد است زمان زیادی برای تدوین آن سپری می شود و این امر با حساسیت و دقت لازم در حال انجام است.

«شمعدونی» تم خانوادگی دارد

چگینی درباره حال و هوای این سریال کمدی و اینکه آیا مردم آن را دوست خواهند داشت یا خیر؟ اظهار کرد: «شمعدونی» تم خانوادگی دارد و ما برای ساخت آن تلاش خود را انجام داده ایم و از این بابت راضی هستیم اما بالاخره این سلیقه مردم است که این کار را دوست داشته باشند.

در کشورهای دیگر با رییس جمهور هم شوخی می شود

تهیه کننده سریال «شب های برره» با بیان اینکه جامعه ما تحمل شوخی را ندارد، افزود: وظیفه کمدی شوخی کردن با مسایل جدی است و شما می توانید ببینید که در کشورهای اروپایی و آمریکایی حتی با رییس جمهور هم شوخی می شود اما متاسفانه ما این نگرانی را داریم و دایم فکر می کنیم که وقتی با کسی شوخی می کنیم به او برنخورد.

وی با اشاره به مشکلی که در نگاه به کمدی ها وجود دارد، یادآور شد: معضل ما در کمدی ها این است که نگاهمان را به همه جامعه تسری می دهیم و مثلا عده ای فکر می کنند اگر ما در «ساختمان پزشکان» یک روانشناس را نشان می دهیم یعنی همه روانشناسان به همین شکل هستند.

حساسیت اقشار مختلف نسبت به کمدی ها شخصیت ها را غیرملموس می کند

تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «دزد و پلیس» درباره نگرانی هایی که نسبت به مجموعه های کمدی وجود دارد، بیان کرد: ما در این سریال خانه ای داشتیم که در آن همه دزد بودند و زمان ساخت آن استدلال شد که نباید همه اعضای ساختمان دزد باشند چون این خانه نمادی از جامعه خواهد شد اما چنین نگاهی اشتباه است و نباید یک خانه با چهار خانوار را نمادی از یک جامعه محسوب کرد.

چگینی با اشاره به حساسیت هایی که اقشار مختلف در فیلم و سریال ها دارند، بیان کرد: این حساسیت ها باعث می شود که جذابیت کارها کاهش پیدا کند. در این صورت شخصیت ها غیرقابل ملموس می شوند و از پیچیدگی برخوردار نخواهند بود.

وظیفه کمدی بزرگ نمایی است

این تهیه کننده سریال های تلویزیونی با اشاره به انتقادهای پزشکان درباره سریال های کمدی اعلام کرد: وقتی قشر روشنفکری مثل دکترها اینقدر انتقادی با آثار برخورد می کنند دیگر از باقی مردم نمی توان انتظاری داشت. از جمله سخنانشان هم این است که چرا بخش های خوب این شغل نمایش داده نمی شود، درحالیکه وقتی همه کار خود را به خوبی انجام می دهند و اتفاقی رخ نمی دهد کمدی هم شکل نمی گیرد.

تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «ساختمان پزشکان» با بیان اینکه در پرداخت یک داستان باید سراغ اتفاق و مسایل چالشی رفت، افزود: متاسفانه ترجیح عده ای بر این است که آثار بی رنگ و بو، خنثی و غیر چالشی باشند.

دیوار بعضی از حرفه ها نسبت به بقیه کوتاهتر است

چگینی با بیان اینکه شخصیت هایی که در کمدی نمایش داده می شوند در زندگی روزمره این چنین رفتار نمی کنند، گفت: وظیفه کمدی این است که در نمایش رفتارها بزرگ نمایی کند.

وی در پایان گفت: در میان حرفه ها تنها بعضی هستند که دیوارشان از بقیه کوتاهتر است ولی بقیه به هر نوع شوخی در آثار سریعا واکنش نشان می دهند.

سریال «شمعدونی» به تهیه‌کنندگی محسن چگینی و کارگردانی سروش صحت برای پخش در بهار سال ۹۴ آماده می شود.