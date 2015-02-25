به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی صبح چهارشنبه در جشنواره بازیهای عشایری اظهار داشت: در این مراسم برنامههای مختلفی از جمله شعر خوانی، بازیهای محلی، آئینهای سنتی و مسابقات دانش آموزی برگزار شد.
وی افزود: حضور عشایر در این بخش و شهرستان مایه فخر و فرصت بزرگی است که می تواند به رشد و تعالی این منطقه کمک کند.
اخلاقی با بیان اینکه عشایر قشقایی با مردم دشتی دارای قرابتهای تاریخی بسیاری هستند، تصریح کرد: قشقاییها مردمانی سختکوش و پرتلاش، صادق، صمیمی، صبور و باصلابتند که در طول تاریخ این سرزمین همواره خوش درخشیدهاند و یادگارهای بسیاری در تاریخ این مملکت از خود به جای گذاشتهاند.
وی بیان کرد: ایل قشقایی دارای پیشینهای روشن با فرهنگی غنی و آیینهای خاص هستند که حفظ و حراست از آنها وظیفه فرد فرد هر قشقایی است.
اخلاقی خاطرنشان کرد: این جشنواره به همت مجتمع آموزشی عشایری امام محمد باقر(ع) برگزار شد که از پنج معلم بازنشسته عشایر تجلیل به عمل آمد.
وی گفت: این مجتمع از ۱۵ مدرسه عشایر تشکیل یافته که ۱۴۹ نفر در پایههای اول تا ششم ابتدایی مشغول به تحصیل هستند که کلاسهای این مدارس در مناطق مختلف مانند دشت پلنگ، دالان، کوه سیاه، شاهزاده محمد، ده رود و غیره تشکیل می شود و زیر نظر اداره آموزش و پرورش فارس اداره میشوند.
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