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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۱

دریادار فدوی در مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم:

آمریکایی ها نگران بسته شدن ۱۹ کانال خلیج فارس توسط ایران هستند

آمریکایی ها نگران بسته شدن ۱۹ کانال خلیج فارس توسط ایران هستند

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به اهمیت عنصر «کانال» در خلیج فارس گفت: آمریکایی ها نگران بسته شدن ۱۹ کانال موجود در خلیج فارس هستند که اگر اتفاق بیفتد هیچ ترددی به جنوب این منطقه انجام نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش بزرگ پیامبر اعظم(ص) ۹، دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در آغاز مرحله اول این رزمایش که صبح امروز در منطقه عمومی تنگه هرمز و جزیره لارک صورت گرفت با بیان اینکه در کل جغرافیای خلیج فارس متکی به کانال هستیم، اظهار داشت: ۱۹ کانال در این محدوده وجود دارد که اگر بسته شود، هیچ ترددی به جنوب خلیج فارس انجام نمی شود و این یکی از نگرانی های آمریکایی هاست.

وی افزود: آمریکایی ها خودشان می گویند از جنگ دوم خلیج فارس به بعد ۲۲ فروند از شناورهای پیشرفته آنها آسیب جدی دیده است که ۱۹ مورد آنها ناشی از عملیات مین ریزی بوده است و سایر آنها در حملات هوایی و رزمی آسیب دیده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: این در حالی است که در زمان آن جنگ ابتدایی ترین نوع مین ها در خلیج فارس به کار گرفته شده بود، اما از آن زمان تاکنون در تحقیقات دریایی سپاه فرآیندهایی را در حوزه مین ریزی به کار گرفته ایم که غیر قابل تصور است.

دریادار فدوی خاطرنشان کرد: مین هایی که در این مرحله از رزمایش بزرگ پیامبر اعظم (ص) در عملیات مین ریزی به کار گرفته می شود، از نوع رزمی و تامینی است.

وی خاطرنشان کرد: در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ میلادی بزرگترین رزمایشی که آمریکا و متحدان آن انجام دادند برای مقابله با پدیده مین ریزی بوده است و هیچ موفقیتی در زمان جنگ برای مقابله با این پدیده نداشته اند.

 

 

 

کد مطلب 2506223

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