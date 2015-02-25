انتشار نامه سرگشاده به اسکندر کبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب نه تاریخ است و نه وقایع‌نگاری. روایتی است در قالب پرسش‌هایی تامل‌برانگیز در آن روزگاری که تاریخ هخامنشیان زیر سم ستوران مقدونیان آرام‌آرام محو و نابود می‌شد؛ پرسش‌هایی برآمده از ذهنی خلاق درباره وقایع نبردهای ایسوس، گرانیکوس و گوگمل با نگاهی انتقادی به روایات برآمده از بزرگ‌ترین مورخان پایان عهد هخامنشی و تاریخ اسکندر گجستک، یعنی کونتوس کورتیوس روفوس، آریانوس، دیودوروس سیکولوس، هیرونوموس کاردیایی و پلوتارخوس. این کتاب پرسش‌هایی را آغاز ظهور تا فرجام اسکندر پیش روی مخاطب می گذارد.

پیر بریان در این اثر با زبانی ادبی و متفاوت از آنچه تا پیش از آن نوشته بود، روایتی جدید از تاریخ اسکندر را پیش روی خوانندگان علاقه‌مند به

تاریخ قرار می‌دهد. از میان آثار این مورخ معاصر، دو اثر برجسته‌اش تاریخ هخامنشی، از کوروش تا اسکندر (۱۹۹۶) و داریوش در سایه اسکندر (۲۰۰۳) سبکی نو از تامل بر تاریخ دنیای باستان ارائه کرده است، درحالی‌که کتاب «نامه سرگشاده به اسکندر کبیر» روایتی داستان‌گونه است از آنچه پیر بریان طی سی سال تلاش برای فهم تاریخ پایان عصر هخانشی با آنها مواجه بود و برای اغلب پرسش‌هایش نیز پاسخ‌های درخور نمی‌یافت.

پیر بریان مورخ فرانسوی، ایران‌شناس و شناخته‌شده‌ترین متخصص در حوزه امپراتوری هخامنشی، بیش از ۲۰ سال استاد تاریخ باستان در دانشگاه تولوز بود تا آنکه کرسی تاریخ و تمدن دنیای هخامنشی و امپراتوری اسکندر در کولژ دوفرانس به او تعلق گرفت.

این کتاب به تازگی با ترجمه مهشید نونهالی در ۲۱۶ صفحه و قیمت ۱۶ هزار تومان در قالب مجموعه «هزاره‌های دنیای باستان» بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.