سه عضو جدید هیئت مدیره خانه کتاب معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم و تصویب هیئت امنای این موسسه، محمدرضا زائری، رضا مختاری و علیاصغر محمدخانی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره خانه کتاب معرفی شدند.
حجتالاسلام محمدرضا زائری داری مدرک کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی، کارشناسی ارشد در دو رشته فلسفه و حکمت اسلامی و روابط اسلام و مسیحیت و دکترای علوم ادیان از دانشگاه قدیس یوسف بیروت است.
انتشار نشریه خانه، انتشار مجله خیمه و تاسیس موسسه خیمه، تاسیس موسسه انتشاراتی ترینگل در بیروت، دبیر برگزاری همایش سالانه بینالمللی باران غدیر و ... از جمله سوابق او به حساب میآید.
علیاصغر محمدخانی هم نویسنده ایرانی در حال حاضر معاون فرهنگی موسسه شهر کتاب است. از جمله آثار وی میتوان به «شوریده یی در غزنه»، «شاعر مردم»، «نامه سهروردی»، «درخت معرفت» و ... اشاره کرد.
حجتالاسلام رضا مختاری نیز موسس موسسه کتاب شناسی شیعه و مولف بیش از بیست عنوان کتاب از جمله سیمای فرزانگان در زمینه اخلاق اسلامی و شرح حال عالمان شیعه، فهرست آثار خطی شیخ مفید، جمع پریشان، شرح حال و معرفی آثار علمی شهید اول و ... است.
یادآور میشود، مجید غلامی جلیسه و حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه نیز از اعضای هیئت مدیره موسسه خانه کتاب هستند.
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