به گزارش خبرنگار مهر، حسن مهدی اصل، عضو هیئت موسس انجمن بازیسازان رایانهای، چند ماه پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر از راهاندازی انجمن صنفی بازیسازان رایانهای خبر داده و گفته بود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنوز برای انجمن صنفی بازیسازان، مجوز صادر نکرده اما از جانب این وزارتخانه به ما اعلام شده است که هیچ منع و اشکالی برای این کار وجود ندارد و ما زمان داریم تا اعضای هیئت مدیره خود را مشخص کنیم.
هدف از تشکیل انجمن صنفی بازیسازان رایانهای را پیگیری حق و حقوق صنفی این گروه دانست و افزود: نبود کپیرایت و بازار فروش، از جدیترین مشکلات بازیاین بازیسازسازان است و انجمن صنفی قرار است به بازیسازها در پیگیری حقوق صنفیشان یاری برساند.
به گفته مهدی اصل، همکاران او بر این هدف هستند که با تشکیل انجمن صنفی هم بهتر و آسانتر با سازمانها و نهادهای مرتبط ارتباط برقرار کنند هم مشکلات و موانع موجود سر راهشان کمرنگتر شود. چون تلاشهای فردی به جایی نمیرسد اما امید میرود با تشکیل یک انجمن صنفی مشکلات حقوقی و حقیقی بازیسازان برطرف شود.
اما این عضو هیئت موسس انجمن بازیسازان رایانهای، این بار از پیوستن بازیسازان به اتحادیه نرمافزار و انفورماتیک خبر داد و افزود: حتی اگر انجمن صنفی بازیسازان هم تشکیل شود، ۱۰ سال طول میکشد تا قدرتی برابر با توان این اتحادیه که ۳۰۰۰ عضو دارد پیدا کند؛ به همین خاطر ما به اتحادیه نرمافزار پیوستیم تا از این طریق بتوانیم نامهها و مطالبات قانونی خود را پیگیری کنیم.
مدیر شرکت نرمافزاری «سورنا پردازش آریا» در پاسخ به اینکه پیوستم بازیسازان به اتحادیه نرمافزار، استقلال بازیسازهای رایانهای را زیرسوال نمیبرد گفت: اتحایه با مستقل رفتار کردن ما موافقت کرده؛ ما فقط از قدرت اتحادیه استفاده میکنیم تا راحتتر بتوانیم مسایل مربوط به بیمه و مالیات و کپیرایت و... را پیگیری کنیم.
مهدیاصل در ادامه بیان کرد: برای مثال، یک نماینده، به طور دائم از طرف اتحادیه نرمافزار در دارایی حضور دارد و یکی از مشکلات همیشگی بازیسازها این بوده که ماموران دارایی متوجه این نکته نبودهاند که کار آنها یک کار فرهنگی است و کسانی که کار فرهنگی میکنند مشمول معافیت مالیاتی میشوند. حالا از طریق اتحادیه میتوان این موارد را پیگیری کرد.
این بازیساز هدف نهایی همکاران خود را تولید بهتر دانست و افزود: ما دنبال هیچ امتیاز خاصی نیستیم؛ تنها هدف ما تولید بهتر و کیفیتر است. شاید ۱۰ شرکت فعال در زمینه بازیسازی وجود داشته باشد اما اتحادیه نرمافزار و انفورماتیک، ۳۰۰۰ عضو دارد که هر کدام با کپیرایت مشکل دارند و مسیری را طی کردهاند ما چرا راهی که هموار شده را طی نکنیم؟
مهدی اصل در پاسخ به اینکه پیوستن ایران به انجمن بینالمللی بازیسازان تا چه اندازه بر پیشبرد اهداف این گروه تاثیر میگذارد گفت: این اتفاق، بسیار مثبت و خوشایند است. اما اگر بازیسازها مستقل رفتار میکردند و ماجرا از طریق بنیاد ملی بازیهای رایانهای دنبال نمیشد، بهتر بود. چون بنیاد، بیگمان، اهداف خود را دنبال میکند. ولی حداقل امکانی که در اختیار بازیسازها قرار میگیرد حضور در نمایشگاههای بینالمللی با تخفیف خوب است.
نظر شما