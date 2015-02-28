اجرای «سنا» سبب پیشگیری از تخلفات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پری پور پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه، دیوان محاسبات سعی کرده به سمت اقدامات پیشگیرانه رود گفت: شورای دستگاههای نظارتی ترکیبی از دستگاههای مختلف است در قانون برنامه توسعه پنجم دیده شده است تا یک اقدام مناسب انجام دهیم.

وی با بیان اینکه کمیته تعاملی، نظارت الکترونیکی و سنا گام برای پیشگیری از تخلفات است گفت: اگر طرح سنا نهایی شود نظارتها بسیار بموقع تر می شود.

مدیرکل دیون محاسبات مازندران با بیان اینکه عدم آشناییی مجریان با زوایای مختلف قوانین از جمله تخلفات به شمار می رود گفت: عدم رعایت موافقتنامه مشکلی است که دیوان سالهای مکرر با آن سرو کار دارد.

وی همچنین با بیان اینکه هر دستگاه اجرایی که از بودجه دولتی بهره مند است مورد رسیدگی دیوان محاسبات است، گفت: حسابرسی و نظارت بر منابع داخلی شهرداریها از جمله برنامه هاست.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران یادآور شد: اگر زیرساختهای اجرای این طرح آماده شود، دستور کار جدی سال آینده دیوان محسوب می شود.

پری پور حوزه زیست محیطی را از مهمترین برنامه های دیوان محاسبات بیان کرد و گفت: بحث های زیست محیطی دستگاههای مختلفی در آن دخیل هستند و کمیسیون اصل ۹۰ نیز روی این موضوع حساس است.