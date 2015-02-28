دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر رضوی منتشر شد که در بخشی از این فراخوان آمده است:

برگزاری ۹ دوره جشنواره سراسری تئاتر رضوی و حضور فعال و مشتاقانه هنرمندان و دوستداران فرهنگ منور رضوی در خلق آثار و تولیدات ارزشمند ملهم از فرهنگ ناب و روشنگرانه رضوی، دبیر خانه جشنواره را بر آن داشت که با تلاش مضاعف و اهتمام بیشتر سعی در برگزاری هرچه با شکوهتر جشنواره سراسری تئاتر رضوی کند.

دهمین دوره این جشنواره در دو بخش تئاتر صحنه ایی مسابقه آزاد و ویژه که شامل باز تولید نمایش های «سه روز ابدی»، «آنم آرزوست»، «پدرانه»، «پشت بوم» و «هفت دریا شبنمی» و برپایی کارگاه های آموزشی می شود، برگزار خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند پس از تکمیل فرم شرکت در دهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر رضوی آثار خود را تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ به آدرس خراسان شمالی، بجنورد، خیابان تربیت، مجتمع فرهنگی و هنری گلشن ارسال کنند.