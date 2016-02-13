فراخوان جشنواره تئاتر رضوی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی از سوی بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری خراسان شمالی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، مردادماه سال ۱۳۹۵ در بجنورد برگزار می‌شود.

برپایه این خبر، هدف از برگزاری جشنواره معرفی اندیشه‌ها و آموزه‌های حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به زبان فاخر نمایش، بسط و گسترش فعالیت‌های مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه حضرت رضا (ع)، اشاعه فرهنگ والای رضوی در سطح جامعه و معاصرسازی مفاهیم دینی است و در چهار بخش تولید متون، مسابقه، استانی و بین‌الملل برگزار می‌شود.

یازدهمین دوره جشنواره تئاتر رضوی با هدف معرفی اندیشه‌ها و آموزه‌های حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به زبان فاخر نمایش، بسط و گسترش فعالیت‌های مذهبی و مرتبط، سیره ائمه معصومین به ویژه حضرت رضا (ع)، اشاعه فرهنگ والای رضوی در سطح جامعه و معاصرسازی مفاهیم دینی در چهار بخش تولید متون، مسابقه تئاتر، استان. ی (ویژه سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی) و بخش بین الملل برگزار خواهد شد.

دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی در این فراخوان با سپاس از همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین که ده دوره مسابقه نمایش‌نامه نویسی رضوی را مدیریت کرده آورده است: «به اطلاع علاقمندان می‌رساند با توجه به مشورت‌های صورت گرفته با کارشناسان و ضرورت کاربردی کردن بخش نمایشنامه نویسی و اهمیت پیوند نگارش نمایشنامه و تولید نمایش در یک مدیریت واحد، این بخش نیز به مأموریت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی و دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی افزوده شد.».

لذا در بخش نمایشنامه نویسی پروژه تولید متون را با نگاهی آموزشی و تولیدی طراحی شده است که مطابق آن ۳ نفر از متخصصین برجسته نمایشنامه‌نویسی کشور به عنوان مشاور، نظارت و هدایت پروژه را عهده دار خواهند بود. هیات مشاوران پس از بررسی طرح‌ها و ایده­ها، تا سقف ۱۵ اثر را در مرحله اول انتخاب و معرفی خواهد کرد و منتخبین معرفی شده می­بایست در زمان مقرر اثر نهایی خود را جهت ارزیابی به دبیرخانه ارسال نمایند. در این مرحله هیأت مشاوران آماده ارائه رهنمودهای تخصصی به این آثار هستند و در صورت تمایل صاحب اثر مراحل اصلاح و تکمیل نمایشنامه زیر نظر این هیأت صورت خواهد گرفت.

بخش استانی جشنواره یازدهم به منظور ایجاد جریان تئاتر رضوی در سطح استان­های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی و حمایت ویژه از گروه­های سازمان یافته تئاتری در این سه استان شکل گرفته و پذیرفته شدگان باید در محدوده زمانی اردیبهشت تا اول مرداد ماه ۱۳۹۵ یک هفته در سطح استان اجرای عمومی داشته باشند.

در فراخوان آمده است که ستاد برگزاری جشنواره با رویکرد توجه ویژه به هنر نمایش در جهان اسلام و کشورهای همسایه در صدد رایزنی و انتخاب آثار نمایشی واجد کیفیت مطلوب برای حضور در بخش بین الملل جشنواره است. نمایش­های تولید مشترک میان هنرمندان ایرانی و سایر کشورها نیز در این حوزه مورد توجه خواهند بود.

مطابق گاه‌شمار جشنواره مهلت ارسال متن و طرح و ایده به بخش تولید متون تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۵، بخش مسابقه تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ و استانی تا ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ اعلام شده است.

گروه‌های متقاضی می‌بایست ضمن مطالعه دقیق فراخوان، موضوعات پیشنهادی مندرج در آن، فرم تقاضای حضور و مدارک قید شده در فراخوان را به دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی تئاتر رضوی در مجموعه تئاتر شهر بجنورد ارسال کنند.