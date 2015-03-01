  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱

کتاب«دشمن شناسی» منتشر می‌شود

کتاب«دشمن شناسی» منتشر می‌شود

کتاب «دشمن‌شناسی»، شناخت دشمن و روش‌های مقابله با آن از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، به زودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دشمن‌شناسی»، حاوی بیانات مقام معظّم رهبري پیرامون دشمن‌شناسی است که به کوشش سیّدامیر پورفاضلی تدوین شده و از سوی انتشارات انقلاب اسلامی عرضه می‌شود.

دشمن‌شناسی از مفاهیمی است که در آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و بر هوشیاري همیشگی مؤمن و دشمن‌شناسی او تأکید شده و تبرّی از دشمن که لازمه آن دشمن‌شناسی است در زمره‌ي فروع دین قرار دارد. علماي شیعه نیز به پیروي از معارف و احکام دینی توجه و اهتمام زیادي را صرف معرفی دشمن و موضعگیری در قبال آن در طول تاریخ داشته‌اند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخش معتنابهی از بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظّم رهبري به این موضوع اختصاص داشته است.

رهبر انقلاب بارها بر کسب بصیرت، بصیرت‌زایی و بصیرت‌افزایی که از ضروریات دشمن‌شناسی به خصوص در طوفان حوادث‌اند تأکید کرده‌اند. ایشان شناخت انواع و اقسام حیله‌هاي دشمن و معرفی آنها و آگاه کردن ملت را بارها و بارها به مسئولان و مردم گوشزد کرده‌اند.

کتاب پیش رو به منظور شناخت و روشهاي دشمن و راه‌هاي مقابله با آن در چهارده فصل تعاریف، ضرورت شناخت دشمن، علل و دلایل دشمنی، ماهیّت و ویژگی‌هاي دشمن، اهداف دشمن، شیوه‌ها، ابزارها و زمینه‌هاي دشمن، برنامه‌ریزی‌هاي دشمن، شیوه‌ها و ابزار مقابله با دشمن، اقشار مورد هدف دشمن، عوامل کمک به دشمن، نقش امام راحل در مقابله با دشمن، ایستادگی در برابردشمن، رسانه‌ها و دشمن، استعمار فرانو و صهیونیسم، بزرگترین دشمن ملّت ایران و کلام آخر تحت عنوان پایان رویارویی ما با دشمنان چه وقت خواهد بود؟ تنظیم شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه‌ی تهیّه آثار این انتشارات می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی WWW.BOOK-KHAMENEI.IR  مراجعه کنند.

کد مطلب 2508863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها