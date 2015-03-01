به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دشمن‌شناسی»، حاوی بیانات مقام معظّم رهبري پیرامون دشمن‌شناسی است که به کوشش سیّدامیر پورفاضلی تدوین شده و از سوی انتشارات انقلاب اسلامی عرضه می‌شود.

دشمن‌شناسی از مفاهیمی است که در آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و بر هوشیاري همیشگی مؤمن و دشمن‌شناسی او تأکید شده و تبرّی از دشمن که لازمه آن دشمن‌شناسی است در زمره‌ي فروع دین قرار دارد. علماي شیعه نیز به پیروي از معارف و احکام دینی توجه و اهتمام زیادي را صرف معرفی دشمن و موضعگیری در قبال آن در طول تاریخ داشته‌اند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخش معتنابهی از بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظّم رهبري به این موضوع اختصاص داشته است.

رهبر انقلاب بارها بر کسب بصیرت، بصیرت‌زایی و بصیرت‌افزایی که از ضروریات دشمن‌شناسی به خصوص در طوفان حوادث‌اند تأکید کرده‌اند. ایشان شناخت انواع و اقسام حیله‌هاي دشمن و معرفی آنها و آگاه کردن ملت را بارها و بارها به مسئولان و مردم گوشزد کرده‌اند.

کتاب پیش رو به منظور شناخت و روشهاي دشمن و راه‌هاي مقابله با آن در چهارده فصل تعاریف، ضرورت شناخت دشمن، علل و دلایل دشمنی، ماهیّت و ویژگی‌هاي دشمن، اهداف دشمن، شیوه‌ها، ابزارها و زمینه‌هاي دشمن، برنامه‌ریزی‌هاي دشمن، شیوه‌ها و ابزار مقابله با دشمن، اقشار مورد هدف دشمن، عوامل کمک به دشمن، نقش امام راحل در مقابله با دشمن، ایستادگی در برابردشمن، رسانه‌ها و دشمن، استعمار فرانو و صهیونیسم، بزرگترین دشمن ملّت ایران و کلام آخر تحت عنوان پایان رویارویی ما با دشمنان چه وقت خواهد بود؟ تنظیم شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه‌ی تهیّه آثار این انتشارات می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی WWW.BOOK-KHAMENEI.IR مراجعه کنند.