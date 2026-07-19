به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع نظامی صهیونیستی امروز یکشنبه درباره احتمال تشدید درگیری با ایران هشدار داد و اعلام کرد که چنین سناریویی می تواند روند تقابل میان دو طرف را به طور اساسی تغییر دهد.
این منبع اسرائیلی گفت: هر موشکی که از خاک ایران شلیک شود، میتواند ظرف حدود ۸ دقیقه به اسرائیل برسد و همین مسئله ضرورت افزایش آمادگی سامانههای پدافند هوایی تا بالاترین سطح را ایجاب میکند.
رسانه صهیونیستی معاریو نیز گزارش داد: آمریکا حضور نظامی خود در اسرائیل را تقویت کرده و به ده ها فروند هواپیمای سوخترسان اجازه داده است در پنج نقطه، از جمله فرودگاه بنگوریون و پایگاه های هوایی نواتیم و رامون، فرود بیایند تا در صورت نیاز، از عملیات هوایی پشتیبانی کنند.
این رسانه به نقل از منابع نظامی صهیونیستی نوشت: ارزیابیهای کنونی نشان نمی دهد ایران در حال حاضر قصد حمله به اسرائیل را داشته باشد.
این منابع حملات فعلی آمریکا را محدود و حساب شده توصیف کردند، اما در عین حال هشدار دادند که اگر تأسیسات حساس داخل ایران یا زیرساختهای انرژی این کشور هدف قرار گیرند، ممکن است تهران در واکنش، اسرائیل را هدف حملات خود قرار دهد.
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