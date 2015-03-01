به گزارش مهر، سیزدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران پیش از ظهر روز یکشنبه در سالن اجتماعات موزه ملی با حضور باستان شناسان داخلی و خارجی برگزار شد.

در این برنامه مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره اتفاقاتی که در شهر موصل و تخریب و سرقت اموال تاریخی و موزه ای این شهر توسط داعش انجام شده گفت: نامه ای را به خانم ووکوا نوشته ام. همچنین با وزیر گردشگری عراق صحبتی نیز کرده ام. چندی پیش سندی مبادله کردیم که آن تبیین کننده همکاری های فی مابین ما و عراق در زمینه حفظ میراث فرهنگی و گسترش فعالیت های گردشگری بود.

وی گفت: اعلام آمادگی کردیم تا میراث در خطر عراق به صورت امانت به ایران انتقال داده شود و یا همکاری های لازم را در جهت نجات بخشی آثار موزه ای انجام دهیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: پژوهشگاه میراث فرهنگی پس از چندین سال سکون جان تازه گرفته و در برنامه ریزی های آتی نقش خود را باز یافته است. باید داشته های برازنده خود را به رخ دیگران بکشانیم. به تعبیری شاید خمیرمایه و محور اصلی پژوهش های میراثی همان باستان شناسی باشد.

وی گفت: ما می توانیم در عرصه های بین المللی بدرخشیم.

سلطانی فر در حالی درباره روزهای آینده میراث فرهنگی ایران امیدوارانه صحبت می کرد که هیچ برنامه خاصی برای آن اعلام نکرد و در سخنرانی های خود به بدیهه پردازی و اهمیت موضوع باستان شناسی در میان متخصصان و پیشکسوتان این حوزه پرداخت و ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در جهت حفظ میراث فرهنگی شاهد دستاوردهای گسترده در سال ۹۴ و راه اندازی موزه های جدید خواهیم بود. بخش هایی از موزه های فعلی که مدت ها بلاتکلیف مانده بودند فعال شده اند. همچنین شاهد فعال تر شدن پایگاه های میراث جهانی خواهیم بود.

در ادامه این برنامه سلطانی فر به همراه سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، جلیل گلشن رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی از خدمات ارزنده باستان شناسانی مانند یوسف کیانی و رضا مستوفی تقدیر شد.

قرار است این گردهمایی سالانه باستان شناسی در روزهای یازدهم و دوازدهم اسفندماه نیز با برپایی نشست های تخصصی دیگر در حوزه باستان شناسی ادامه یابد.