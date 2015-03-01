خیران ملایری زورخانه علی ابن ابیطالب روستای جوراب ملایر را ساختند

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به افتتاح زورخانه علی ابن ابیطالب در روستای جوراب ملایر اظهار داشت: با همت بانی خیر حاج حسن توکلی زورخانه ورزش های باستانی روستای جوراب ملایر مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: این سالن باستانی در زمینی به مساحت ۳۳۰ متر مربع افتتاح و در کنار آن سالن فوتسال، استخر و سالن بدنسازی در حال ساخت است.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با بیان اینکه ملایر از خیرین خوبی برخوردار است، گفت: حاج حسن توکی که از خیرین بنام ملایر است تاکنون برای ساخت این مجموعه ورزشی حدود ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۱ هیئت ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان در ملایر فعالیت می کنند، بیان کرد: طبق آمارگیری صورت گرفته تعداد هشت هزار نفر بیمه شده ورزشی در ملایر فعالیت می کنند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: ملایر در زمینه مربی در هیئت های ورزشی مشکلی ندارد و در این هیئت ها ۱۷۱ مربی کارت دار و رسمی مسئولیت آموزش علاقه مندان را بر عهده دارند که در بعضی از موارد مربیان عضو تیم های ملی هستند و در زمینه سطح و ظرفیت مربیان در جایگاه خوبی قرار داریم.

رضایی با اشاره به ظرفیت داوری ملایر بیان کرد: ۱۳۷ داور رسمی و کارت دار نیز در این ۴۱ هیئت ورزشی فعالیت دارند.