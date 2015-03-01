واکنش سازمان ملل در قبال داعش بشریت را به سوی ناامیدی سوق می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بعد از ظهر حمله اخیر داعش به روستاهای اقلیت های دینی در مرز سوریه با حضور نمایندگان اقلیت‌های مجلس از جمله آشوریان و ارامنه و همچنین حجت‌‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این نشست، روبرت بیگلریان، نماینده ارامنه جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حوادثی از جمله کشتار اقلیت های دینی در سوریه فارغ از اینکه مربوط به کدام دین است باید محکوم شود، اظهار کرد: ما در تاریخ شاهد پدیده هایی از این قبیل بوده ایم، اما پدیده اخیر با وجود توجیهاتی که نسبت به آن صورت می گیرد، یک اتفاق جدید محسوب می شود.

وی افزود: از تلاش جمهوری اسلامی و کمک به اقلیت های دینی سوریه و عراق در مقابله با داعش تشکر می کنم، اما باید عکس العمل ها از لحاظ مستشاری، نظامی و دیپلماتیک بیشتر باشد.

بیگلریان با انتقاد از اقدامات منفعلانه نهادهای حقوق بشری، بین‌المللی و همچنین سازمان ملل تصریح کرد: واکنش سازمان ملل در قبال این حوادث بشریت را به سوی ناامیدی سوق می دهد.

نماینده ارامنه جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب با سکوتشان نشان می دهند که به سرنوشت مردم منطقه بی تفاوت هستند که این امر به ضررشان تمام خواهد شد.

وی پدیده داعش را یک مساله چند بـُعدی ارزیابی کرد و افزود: این گروهک با توجه به نیروهایی که از تمامی کشورهای دنیا و هم اثرگذاری که در سطح بین الملل دارد، باید مورد توجه کشورهای منطقه و مجامع بین المللی قرار گیرد.

بیگلریان در پایان با بیان اینکه می خواهند از طریق داعش مسیحیت شرق را از بین ببرند، تصریح کرد: اقدامات حقوقی و دیپلماتیک در راستای رفع این مشکل باید صورت گیرد که البته وافی و مقصود نیست.

همچنین در بخشی از این نشست، حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با محکومیت کشتار اخیر آشوریان سوریه توسط داعش تاکید کرد: استکبار هدفی جز بدنام کردن اسلام در ایجاد گروه های تروریستی نداشته است، زیرا احساس کرده است که برای برخورد با دین اسلام که یک دین احیاگر است، تنها می تواند به تشکیل گروه های تروریستی از جمله داعش روی آورد.

وی افزود: در مقطعی از تاریخ، کارآمدی دین در دنیا منکوب شده بود، اما مردم ایران با تکیه بر دین، وحدت و انسجام قومیت‌ها و ادیان مختلف تبلیغات استکباری را زیر سوال بردند و همین عامل باعث شد که غرب از این موضوع به وحشت بیفتد.

حجت‌الاسلام احمدی با بیان اینکه هدف داعش این است که چهره زشتی از اسلام به نمایش بگذارد، اظهار کرد: جبهه استکبار قصد دارد اعلام کند که اسلام همان است که داعش بگوید تا از این طریق بتواند مردم دنیا را از نگاه به اسلام دور کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به هدف دیگر جریان استکبار از خلق گروه های تروریستی خاطر نشان کرد: ایجاد اختلاف در میان کشورهایی که ادیان مختلف در آن با مسالمت با یکدیگر زندگی می کنند هدف دیگر جبهه غرب در تاسیس گروه های تکفیری با نام اسلام است.

وی افزود: از داعش غیر از انجام چنین فجایعی انتظار نمی رود؛ چراکه نه از انسانیت بویی برده و نه از دین چیزی را می‌فهمد در واقع داعش یک نگاه انحرافی از اسلام است.

حجت‌الاسلام احمدی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع توجه ویژه ای دارد و انسان های آزاده را برای مبارزه با این گروه‌های تکفیری و تروریستی فرامی خواند و اگر برخی کشورهای منطقه که متاسفانه در زمین دشمن بازی می کنند، همکاری داشته باشند مردم قادر هستند با این گروه فاسد تروریستی مقابله کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: قطعا رفتارهای داعش آینده ای نخواهد داشت و این گروه از بین خواهد رفت و جمهوری اسلامی ایران آنچه در توان داشته باشد، به کار می گیرد.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به اقدامات دستگاه سیاست خارجی در قبال این قبیل حوادث عنوان کرد: وزارت خارجه در مورد حادثه اخیر کشتار آشوریان سوریه اقدامات خود را انجام می دهد که پیام مجامع بین المللی و مجامع حقوق بشر از جمله آن است. البته باید بگویم مجامع بین‌المللی در قبال این حوادث بیشتر نظاره گر هستند تا اقدام‌کننده.