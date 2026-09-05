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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

عکس رعنا آزادی‌ور در فیلم «فیل» منتشر شد

عکس رعنا آزادی‌ور در فیلم «فیل» منتشر شد

نخستین تصویر از رعنا آزادی ور در فیلم «فیل» ساخته رضا گوران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین تصویر از رعنا آزادی ور در فیلم تازه رضا گوران به نام «فیل» منتشر شد. مراحل فنی این فیلم به تهیه‌کنندگی رضا فتح‌ اللهی ‌پور همچنان ادامه دارد.

سوژه اصلی «فیل» روایتی است از کودکان مبتلا به اوتیسم؛ داستانی که تاکنون در سینمای ایران به صورت جدی به آن پرداخت نشده است. «فیل» روایتی انسانی از تجربه‌های کمتر روایت‌شده کودکان دارای اختلال طیف اتیسم و خانواده‌های آنها است.

بابک حمیدیان و رعنا آزادی ور نقش های اصلی پدر و مادر قصه فیلم را بازی می کنند.

آیسان روستایی (کودک)، شاهان طاهری (کودک)، معصومه رحمانی، عبدالرضا فیاضی، سعید چنگیزیان ، شیرین اسماعیلی و الناز حبیبی گروه بازیگران «فیل» را تشکیل می دهند.

عکس از آزاده امیرخان است.

کد مطلب 6937981
ندا زنگینه

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