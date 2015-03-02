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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۶:۱۳

تولید داروی ضد ایدز از سویا

تولید داروی ضد ایدز از سویا

در آزمایش های بسیاری توسط شرکت ها و موسسات علمی در سراسر دنیا از تکنیک هایی برای الحاق ژن به داخل ژنوم گیاهان استفاده می شود تا آنها قادر به تولید آنزیم هایی با ارزش دارویی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشات جدیدی از این نوع اخیرا در برزیل در موسسه منابع ژنتیکی در حال انجام است.

محققان این موسسه در حال رشد و نمو گونه ایی از دانه های سویا حاوی «سیانوویرین-ان» هستند. آنزیم «سیانوویرین-ان» دارای تاثیر در مقابله با ویروس HIV بوده و تاثیر آن در تست های آزمایشگاهی در طول آزمایشات پیش­ بالینی به اثبات رسیده است.

به گفته «بری اوکیف»، یکی از کارشناسان بیولوژی مولکولی لابراتور مولکولی این موسسه، این آنزیم هنوز در مرحله پیشرفت پیش ­بالینی است و بر روی انسان آزمایش نشده است.

وی در ادامه افزود: ما به شیوه کم هزینه و قابل دوام به لحاظ تجاری امکان  تولید این آنزیم در مقیاس بالا را نداریم ، ولی گیاهان وسیله خوبی برای رسیدن به این هدف هستند.

آخرین چالش در روند این فعالیت، بهبود فرایند استخراج پروتئین و پالایش مقادیر بالا سیانوویرین از دانه های سویا است. هدف نهایی این اقدام، ساخت دارو و ارسال آن به آفریقا است که بالاترین میزان انتقال بیماری ایدز را دارد .

مزایای تولید دارو از گیاهان، هزینه پایین و میزان بالای ایمنی در مقایسه با سلول های انسانی، قارچی، باکتریایی یا حیوانی است.

کد مطلب 2509482
حبیب احسنی پور

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