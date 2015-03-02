فیلم/ صحنه قتل شهروند آمریکایی توسط پلیس

فردی که این تصاویر را گرفته پس از کشته شدن این شهروند، از روی عصبانیت شروع به دشنام دادن و ناسزا گویی به نیروهای پلیس می کند.

این شهروند آمریکایی در حالی کشته شد که اعتراضات مردم سنت لوئیز ایالت میسوری به کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست به دست پلیس تا چندی پیش ادامه داشت.

به گفته کارشناسان، قانون در آمریکا به گونه ای است که کمتر اتفاق می افتد پلیسی به خاطر قتل یک شهرند محکوم شناخته شود. حال اگر شهروند کشته شده یک فرد فقیر، سیاه پوست و یا مهاجر باشد پلیس قاتل می تواند مطمئن شود که هیچگاه از سوی سیستم قضایی آمریکا مجرم شناخته نمی شود.