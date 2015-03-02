مجروح شدن ۵ دانش‌ آموز در ایلام بر اثر انفجار مین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی آموزش و پرورش ایلام، علی بیراوند اظهار داشت: عصر روز دوشنبه چند دانش‌آموز ‌منطقه کنجانچم شهرستان مرزی مهران بعد از پایان ساعت درسی مدرسه اقدام به بازی می‌کنند که مین عمل نکرده زمان جنگ تحمیلی در محل بازی آنها منفجر شده و موجب مجروح شدن پنج تن از آنها می‌شود.



وی با بیان اینکه با اطلاع از این حادثه بلافاصله با همراهی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان در محل حاضر شدیم و مسئله را بررسی کرده‌ایم، افزود: به سرعت مجروحین به بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام جهت مداوا انتقال داده شدند.



بیرانوند ادامه داد: حادثه دید‌گان در بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام بستری هستند و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان قول مساعت برای رسیدگی و مداوا به صورت ویژه داده‌اند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه به صورت ویژه و مستمر مداوای حادثه دیدگان را پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: حادثه دیدگان بیشتر دچار سوختگی شده‌اند.