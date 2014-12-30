۴۵۰ واحد مسكونی برای مددجویان كمیته امداد خراسان شمالی احداث می شود

علی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع این تعداد واحد مسکونی، ۹۰ واحد مسکن شهری و ۳۶۰ واحد مسكن روستایی است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاكنون ۲۵۰ واحد مسكونی به مددجویان تحویل داده شده و مابقی نیز تا پایان سال تحویل داده خواهد شد.

نوری با اشاره به اینكه از محل اعتبارات سفر رهبری به استان ۶۷ میلیارد ریال برای مسكن مددجویان مصوب شد اظهار داشت: از این میزان تاكنون ۴۵ میلیارد ریال برای مسكن مددجویان شامل تعمیرات، ساخت سرویس های بهداشتی و ... جذب شده است.

وی با اشاره به اینكه ساخت مسكن برای مددجویان و نیازمندان تحت حمایت این نهاد از وظایف كمیته امداد است، گفت: امروز مهم ترین دغدغه كمیته امداد ساخت سرپناه برای نیازمندان در مناطق مختلف استان است.

نوری، كاهش هزینه مددجویان، حفظ كرامت و عزت، آرامش و رفاه، توانمندسازی، خوداتكایی و ... را از آثار و برکات تامین مسكن برای مددجویان كمیته امداد عنوان کرد.

مدیر تامین مسكن و ساختمان كمیته امداد خراسان شمالی گفت: كمیته امداد نهاد مردمی است و برای تحقق اهداف خود نیازمند مشاركت نیكوكاران و خیرین و ورود آنان در زمینه های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در استان ۸۶۷ هزار نفری خراسان شمالی ۱۲۰ هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند.