۲۵۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان خراسان شمالی ایجاد شد

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از ايجاد بیش از دو هزار و ۵۲۶ فرصت شغلی در سال قبل برای مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی خبر داد و افزود: در این راستا ۲۴۷ ميليارد و ۶۸۷ میلیون ريال تسهيلات اشتغالزايي به مددجويان استان پرداخت شد.

وی اضافه کرد: بيشترين فعاليت هاي کميته امداد استان در راستاي پايداري طرح هاي اشتغال ايجاد شده براي مددجويان و توانمند سازی خانواده های تحت حمایت صورت می گیرد.

حسین پور با اشاره به اينکه سال گذشته بیش از ۲۴۷ ميليارد ريال تسهيلات اشتغالزايي به مددجويان استان پرداخت شد، عنوان کرد: با ارائه وام و تسهيلات در سال ۹۳ براي بیش از سه هزار نفر از مددجويان و اقشار آسيب پذير شغل ايجاد شده است.

وی با اشاره به اعتبارات اعطايي اين نهاد به مددجويان، اضافه کرد: اعتبارات در قالب صندوق اشتغال نيازمندان و همچنين تسهيلات بانکي به مددجويان داده مي شود که بر همين اساس، کميته امداد سال گذشته توانست ۲۱۶ درصد از برنامه اعطاي تسهيلات از محل صندوق اشتغال نيازمندان را محقق کند.

حسین پور با تأکيد بر اين که تا پايان سال گذشته ۹۶ درصد از تعهدات بانکي اشتغال زايي مددجويان محقق شد، گفت: در حال حاضر دو هزار و ۳۰۰ نفر از مددجويان استان در نوبت دريافت تسهيلات اشتغال زايي هستند که امید است طی امسال با همکاری خوب بانک ها شاهد رشد و توسعه اقتصادی خانواده های محروم باشیم.

وی با اشاره به اينکه مناطق روستايي ومحروم عمده هدف فعاليت هاي کميته امداد استان را تشکيل مي دهند، تصريح کرد: با وجود مزيت هاي نسبي در روستاها براي ايجاد اشتغال در زمينه هاي مختلف، استعداديابي عمده از مناطق روستايي به عمل مي آيد.

حسین پور در بخش دیگری از سخنان خود برگزاري دوره هاي آموزش مهارت را يکي از عوامل پايداري طرح هاي اشتغال عنوان و اظهار کرد: يکي از اقدامات اساسي براي اجراي صحيح طرح هاي اشتغال، ارائه آموزش و ايجاد مهارت هاي لازم براي مددجويان است.

وي با بيان اينکه بيشتر محصولات توليدي مددجويان شاغل توسط کميته امداد خريداري مي شوند، گفت: در راستاي حمايت از طرح هاي اشتغال اجرا شده بازاریابی محصولات در داخل و خارج استان صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در استان ۹۱۳ هزار نفری خراسان شمالی ۱۲۰ هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند که از این تعداد ۸۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بوده و به صورت مستقیم از خدمات این نهاد استفاده می کنند و ۴۰ هزار نفر نیز از اقشار آسیب پذیر بوده و به صورت موردی از کمک های کمیته امداد بهره مند می شوند.