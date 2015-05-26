مجوز برای دو نمایش زنده لباس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط­ عمومی کارگروه ساماندهی مد­و­لباس، در این جلسه برخی از درخواست‌­های مؤسسات هنری تک منظوره مد و لباس در زمینه برپایی نمایش زنده مطرح و پس از بحث و گفتگو به تصویب رسید.

بر این اساس با درخواست مؤسسه مدینو مبنی بر برپایی هفته مد فصل در محل سالن اختصاصی مجتمع پالادیوم تهران و با رعایت ضوابط قانونی و شیوه­نامه اجرایی موافقت به­ عمل آمد.

همچنین درخواست مؤسسه ویولت مبنی بر برپایی نمایش زنده لباس در محل تالار کوه نور هتل استقلال تهران و مشروط بر رعایت ضوابط قانونی و در چارچوب شیوه‌­نامه اجرایی نمایش زنده موافقت شد.

این جلسات با حضور کارشناسان کارگروه ساماندهی مد­و­لباس، نمایندگان نیروی انتظامی و حراست به­طور مستمر در محل کارگروه برگزار می­‌شود.