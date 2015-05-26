مجوز برای دو نمایش زنده لباس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مدولباس، در این جلسه برخی از درخواستهای مؤسسات هنری تک منظوره مد و لباس در زمینه برپایی نمایش زنده مطرح و پس از بحث و گفتگو به تصویب رسید.
بر این اساس با درخواست مؤسسه مدینو مبنی بر برپایی هفته مد فصل در محل سالن اختصاصی مجتمع پالادیوم تهران و با رعایت ضوابط قانونی و شیوهنامه اجرایی موافقت به عمل آمد.
همچنین درخواست مؤسسه ویولت مبنی بر برپایی نمایش زنده لباس در محل تالار کوه نور هتل استقلال تهران و مشروط بر رعایت ضوابط قانونی و در چارچوب شیوهنامه اجرایی نمایش زنده موافقت شد.
این جلسات با حضور کارشناسان کارگروه ساماندهی مدولباس، نمایندگان نیروی انتظامی و حراست بهطور مستمر در محل کارگروه برگزار میشود.
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