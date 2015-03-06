حسین احمدی، بازیساز در گفتگو با خبرنگار مهر به شرایط وخیم بازیسازی کامپیوتری در ایران اشاره و بیان کرد: در شرایط کنونی بسیاری از شرکتهای بازیسازی با مشکل مالی روبهرو هستند و وضعیت مالی بازیسازها بسیار وخیم است و بنیاد ملی بازیهای رایانههای یا نهادهای مرتبط باید چارهای بیندیشند تا وضع بازیسازی در ایران، بهسامان شود.
به گفته مدیر شرکت آروین تک، مشکل مربوط به بازار بازیهای رایانهای را بازیسازان و شرکتهای بازیسازی نمیتوانند برطرف کنند؛ رفع این مساله به یک سیاست کلان نیاز دارد و پیگیریهای بنیاد ملی بازیهای رایانهای را میطلبد.
احمدی ورود بازیهای خارجی را مهمترین مشکل بازیسازان دانست و افزود: نگرانی امروز ما تولید بازی خوب و با کیفیت نیست؛ نگرانی عمده ما این است که بازاری برای بازیهای ایرانی وجود ندارد و خانوادهها رغبتی به خرید تولیدات داخلی نشان نمیدهند.
به گفته سازنده بازی«سرعتشکنان»، یکی از راههای درمان افزایش قیمت بازیهای خارجی است چراکه قیمت واقعی این بازیها، ۵۹.۹ دلار است که در ایران ۱۰۰۰ تومان فروخته میشود. معلوم است که پدر و مادها، حتی خود بچهها حاضر نیستند به جای یک بازی باکیفیت و خوب خارجی، بازی ایرانی بخرند.
این بازیساز در ادامه بیان کرد: استقبال از بازیهای خارجی به این معنی نیست که بازیهای داخلی بیکیفیت هستند بلکه به خاطر است که تناسب عرضهای وجود ندارد. اگر یک ماشین خارجی مدل بالا را بتوان با ۵ میلیون تومان خرید دیگر کسی سراغ پراید ۱۷ میلیونی نمیرود.
احمدی در پاسخ به اینکه نصب هولوگرام تا چه اندازه میتواند به عرضه متاسب بازیهای داخلی و خارجی و کم شدن کپیهای غیرمجاز کمک کند، بیان کرد: در شرایط فعلی، تنها روش موجود که میتواند عرضه بازیهای خارجی را تا اندازهای کنترل کند، نصب هولوگرام است. سیاست بنیاد ملی بازیهای رایانهای بر انتخاب روش بهتر است؛ حداقل با نصب هولوگرام، کنترل ضعیفی روی بازیهای خارجی وجود دارد.
مدیر شرکت آروین تک با اشاره به اینکه نبود بازار تنها به ضرر بازیسازها نبوده و اوضاع ناشران را هم به هم ریخته گفت: ناشران، بنگاههای اقتصادی هستند و طبیعی است که سود خود را در نظر میگیرند. آنها دلشان میخواهد انحصار فروش بازیهای خارجی را داشته باشند. اما شرایط توزیع و بازار بسیار بد است. به هر حال بازیای که تولید و منتشر میشود، باید پخش شود و در اختیار مخاطب قرار بگیرد. اما این پخش خوب وجود ندارد و ناشران نمیتوانند کار خود را با نصب بیلبورد و تبلیغ تلویزیونی و ... معرفی کنند.
قرار بود انجمن صنفی بازیسازهای رایانهای شکل بگیرد؛ حالا اعضای این انجمن به اتحادیه نرمافزار و انفورماتیک پیوستهاند؛ احمدی در پاسخ به اینکه پیوستن به اتحادیه نامبرده تا چه اندازه به حل مشکلات بازیسازها کمک میکند گفت: بازیسازها در شرایط فعلی به یک مسکن نیاز دارند تا دردشان آرام شود. بعد باید ریشه این درد را شناسایی و درمان کرد. هرچیز که به ما کمک کند و بازار بهتری برایمان فراهم آورد خوب است.
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