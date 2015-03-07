امیر سرتیپ دوم حمزه بیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پادگان شهید قهرمان هفته گذشته میزبان یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس بود که بعد از تشییع بر دستان مردم شهر مریانج و سربازان در مکانی مشرف به محوطه صبحگاه در پادگان به خاک سپرده شد.

وی با اشاره به جانمایی مزار مطهر این شهید اظهار داشت: این امر با تصمیم و تدابیر خاص صورت گرفت تا مزار این شهید والامقام همیشه در مقابل دیدگان سربازان و کارکنانی که در خانه‌های سازمانی مستقر هستند، باشد.

فرمانده تیپ مستقل ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان همدان با بیان اینکه ساخت المان این شهید نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در این خصوص نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و تا دو ماه آینده المان شهید گمنام در پادگان قهرمان نیز به بهره‌برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در جمع رزمندگان باید روحیه سلحشوری و شهادت‌طلبی زنده باشد تا آن نیرو یک نیروی کارآمد و به تعبیر مقام معظم رهبر پا در رکاب باشد، گفت: سربازان از قشر جوان جامعه هستند و از سه سال پیش پیگیر این امر بودیم تا میزبان یک شهید گمنام در پادگان شهید قهرمان باشیم.

وی یادآور شد: با وجود انجام فعالیت‌های خوب در ۳۰ سال گذشته در پادگان شهید قهرمان خلأیی احساس می‌شد که با حضور شهید گمنام در پادگان این خلأ پر شد.

فرمانده تیپ مستقل ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان همدان با بیان اینکه شهدا همواره مایه خیر و برکت هستند، اظهار داشت: با توجه به رده سنی سربازان و کادر پادگان که جوانان هستند حضور این شهید گمنام منشأ تحولات بسیار خوبی خواهد بود.

وی عنوان کرد: این شهید والامقام نیز در سن ۲۰ سالگی در سال ۶۷ در منطقه زبیداد به درجه رفیع شهادت نائل شد و الگوی خوبی برای سربازان و کادر پادگان است.

وی با تأکید بر تبیین ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گسترش و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

فرمانده تیپ مستقل ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان همدان در پایان عنوان کرد: باید با آشنایی نسل جوان امروز با فرهنگ غنی ایثار و شهادت که ریشه در مکتب عاشورا دارد جامعه را در برابر تهدیدات دشمن از هر نوعی بیمه و مصون کنیم.