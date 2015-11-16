۵۰ هزار نمایشگاه کتاب در ۵۰ هزار مدرسه برپا شد

مهدی علی اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تقویت انشاء نویسی دانش آموزان گفت: در فعالیتهای پرورشی، موضوع انشاء مرتبط با کتاب‌خوانی است. اگر کتاب خوانی نباشد، انشا و نویسندگی نمی تواند جایگاه خود را داشته باشد.

وی افزود: در عرصه کتاب‌خوانی امسال همانند هر سال توان بیشتر را برای نمایشگاه کتاب در مدارس گذاشته ایم. در هفته کتاب ۵۰ هزار نمایشگاه در ۵۰ هزار مدرسه را خواهیم داشت و کتاب های مورد درخواست استان ها برای آنان ارسال شده است.

مدیرکل هنری و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: همچنین برنامه داستان نویسی، شعرگویی، شعرخوانی و شعرنویسی در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری به طور ویژه در نظر گرفته شده است.

علی اکبرزاده ادامه داد: همه این برنامه ها موجب می شود تا مربی پرورشی، معلم ادبیات و کلیه دست اندرکاران تعلیم و تربیت را به سمت انشانویسی، نویسندگی و فعالیت هایی که دانش آموز را وادار می کند آنچه که در ذهنش وجود دارد را بر روی کاغذ بیاورد سوق دهند.

مدیرکل هنری و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش بیان کرد: ضمن اینکه در کارگروه نهضت کتاب‌خوانی مفید صحه می گذاریم و برنامه ریزی را انجام می دهیم تا موضوع انشانویسی نه تنها به عنوان زنگ رسمی باشد بلکه به عنوان یک فعالیت فرهنگی و هنری در ذهن دانش آموزان نهادینه شود.

علی اکبرزاده با بیان اینکه ۵۰ هزار نمایشگاه در ۵۰ هزار مدرسه فعالیتی است که مشترک با وزارت ارشاد برگزار می شود، گفت: امسال۱۶ میلیارد ریال کتاب به مدارس مختلف کشور ارسال کردیم که دو فاز این طرح انجام شده است و یک فاز آن نیز تا پایان سال انجام می شود .هدف ما این است که دانش آموزان بوی کتاب تازه را در مدرسه استشمام کند، کتاب هایی ارسال می شود که بیش از ۲ سال از نشر آن نگذاشته است.

وی تاکید کرد: کتاب ها با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی در این نمایشگاه ها عرضه می شود این نمایشگاه ها نقطه شروعی است تا دانش آموزان وارد نمایشگاه ها، کتابخانه و کتاب فروشی های بزرگ شوند.