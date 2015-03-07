طرح های آبخیرداری در خوزستان اجرا شود

شهریار بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان برنامه های متنوعی همچون طرح های بیابان زدایی به منظور كاهش آلودگی هوا را در دستور كار دارد.

مدیر كل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان افزود: در همین راستا در سال جاری با اختصاص اعتبارات ملی و استانی بیش از سه هزار اصله نهال در نقاط مختلف شهر اهواز كاشته می شود.

بذر پاش تصریح كرد: بر اساس شرایط آب و هوایی خوزستان عمده گونه گیاهی كاشت شده در این استان از نوع گرمسیری و مقاوم در برابر گرمای زیاد هستند.

وی اظهار كرد: هر ساله بر اساس میزان اعتبارات تخصیص یافته به این استان فعالیت هایی در زمینه رشد فضای سبز صورت می گیرد كه در سال جاری فعالیت های شاخصی در این زمینه در شهر شوش صورت گرفت.

مدیر كل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با اشاره به رشد كم نهال های كاشته شد، كمربند سبز اهواز عنوان كرد: به دلیل بیابانی بودن خاك این منطقه رشد گیاهان كاهش یافته است اما این میزان رشد نیز قابل قبول است.

بذر پاش عنوان كرد: در بحث آبخیزداری و توسعه جنگل های استان نیز برنامه هایی در دست اقدام در سازمان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان وجود دارد.