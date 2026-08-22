مینا سادات آیتاللهی کارگردان انیمیشن «در واپسین سالیان عمر»، درباره ایده شکلگیری این اثر گفت: در ابتدا به دنبال خلق شخصیتی بودم که بتواند توجه مخاطب را جلب کند و او را تا پایان داستان همراه خود نگه دارد. با خودم فکر کردم اگر به جای زال شاهنامه، داستان درباره یک دختر زال باشد چه اتفاقی میافتد. این ایده حتی اطرافیانم را نیز کنجکاو کرد و به این نتیجه رسیدم که تلفیق ویژگیهای شخصیتی زال با نگاه زنانه و تجربه زیستی من میتواند تجربهای متفاوت در سینما و انیمیشن ایران باشد.
وی درباره موضوع اصلی این انیمیشن افزود: یکی از مهمترین راههای رسیدن به صلح و آرامش در جوامع، برقراری ارتباط میان انسانهایی با روحیات و تفاوتهای شخصیتی و فرهنگی متفاوت است. انسانها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند، یکدیگر را بشناسند و تفاوتهای هم را بپذیرند. کودکان این کار را بهتر انجام میدهند، چون هنوز تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی قرار نگرفتهاند و راحتتر تفاوتهای یکدیگر را میپذیرند. میخواستم مخاطب با تماشای فیلم به این فکر کند که شاید لازم است از کودکی خود و کودکان اطرافمان بیشتر یاد بگیریم.
آیتاللهی با اشاره به نقش موسیقی در روایت این اثر عنوان کرد: «در واپسین سالیان عمر» تلاش میکند مفهومی عمیق را در مدتزمانی محدود منتقل کند و موسیقی ابزار مهمی برای انتقال سریعتر و عمیقتر احساسات فیلم بود. همکاری با آهنگساز باعث شد متوجه شوم کارگردان باید نسبت به هدف هر سکانس و هر حرکتی که در اثر قرار داده آگاهی داشته باشد و بداند از موسیقی چه میخواهد، چه سازی باید استفاده شود و چه حسی را باید منتقل کند.
این کارگردان ادامه داد: مهمترین چیزی که میخواهم مخاطب بعد از تماشای انیمیشن با خود به خانه ببرد، یادآوری خاطرات کودکی و رفاقتهای قدیمی است. شاید مخاطب بعد از تماشای فیلم با دوستان قدیمی خود تماس بگیرد، جویای حال آنها شود یا اگر اختلافی میانشان وجود دارد، آن را کنار بگذارد یا حلوفصل کند. این موضوع از زمان نگارش فیلمنامه برایم اهمیت داشت و هرچه زمان میگذرد، بیشتر به اهمیت آن در جامعه خودم پی میبرم.
وی در پایان درباره راهیابی اثر به جشنواره چناریتون یونان گفت: در جشنوارههای داخلی مشتاق بودم واکنش مخاطبان را ببینم و بدانم تا چه اندازه تحت تاثیر قرار گرفتهاند، با کدام بخشهای فیلم بیشتر ارتباط برقرار کردهاند و آیا توانستهام مفهوم مورد نظر خود را بهدرستی منتقل کنم. در جشنوارههای خارجی، بهویژه جشنواره چناریتون یونان، برایم مهم است بدانم مخاطبان جهانی تا چه اندازه میتوانند با فرهنگ ایرانی و فضای انیمیشن ارتباط برقرار کنند، آیا آنها نیز با شخصیتهای فیلم همراه میشوند و یاد رفاقتهای قدیمی خود میافتند و کدام جنبههای انیمیشن برایشان برجستهتر خواهد بود.
عوامل انیمیشن «در واپسین سالیان عمر» عبارتنداز تهیه کننده، نویسنده و کارگردان، طراح شخصیت، طراح کانسپت و فضا، طراح استوری برد، انیماتور کلیدی، کلین آپ و دسن، کامپوزیت: مینا آیت اللهی، انیماتور نماهای میانی (بیتوین): مینا آیت اللهی، نازنین رمضانی، پگاه دهقانی، رنگ: مینا آیت اللهی، نازنین رمضانی، پگاه دهقانی، سمیرا ندافی، سورنا پارسیگ، زینب سمیعی، زهرا آیت اللهی، طراحی و ترکیب صدا: گیسو آزادروش (استودیو نوفه)، دستیار: امیر اسحاقی، آهنگساز: فرهاد صفار، دستیار: احسان یارندی، نوازنده تنبک: کریم رناسیان.
انیمیشن کوتاه «در واپسین سالیان عمر» (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) به بخش مسابقه بین الملل فیلم های کوتاه دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های انیمیشن و کمیک «چانیارتون» در کشور یونان راه یافته است.
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