ایلام آماده استقبال از گردشگران و مسافران نوروزی است

عبدالمالک شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام با داشتن جاذبه های تاریخی و طبیعی مانند هر سال آماده استقبال از گرشگران و مسافران نوروزی است.

وی افزود: هر ساله تعداد زیادی مسافر و گردشگر در ایام نوروز به این استان سفر می کنند و از نزدیک جاذبه های متنوع استان در نقاط مختلف را نظاره گر می شوند.

شنبه زاده با بیان اینکه بر اساس کاوش های باستان شناسی در تپه علی کش دهلران قدمت تمدن در استان ایلام به بیش از ۱۰ هزار سال قبل از میلاد می رسد، اظهارداشت: در استان ایلام بیش از ۷۴۵ اثر باستانی و تاریخی شامل ۷۲۲ اثر تاریخی، ۲۱ اثر معنوی و دو اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی ایلام اضافه کرد: : از نظر پتانسیل های گردشگری استان دارای توانمندی های فراوانی در بخش میراث فرهنگی، آثار طبیعی و اکوتوریسم، آثار فرهنگی و زیارتی، ویژگی های مرزی بین المللی و ژئوپلتیکی و ویژگی های زیبای مردم شناختی است.

این مسئول تصریح کرد: بدون شک تلفیق آثار طبیعی و تاریخی استان ایلام باعث جذاب بودن این استان برای مسافران و گردشگران است و سالانه در ایام تعطیل و تمام فصول این استان میزبان هزاران گردشگر است.

وی بیان کرد: این استان دارای چندین منطقه ثبت شده ملی در بحث یادمانهای دفاع مقدس است که هر ساله میزبان هزاران نفر در قالب کاروانهای راهیان نور است.

شنبه زاده تصریح کرد: علاوه بر قدمت تاریخی استان ایلام و آثار قابل توجهی مثل شهر تاریخی دره شهر، شهر تاریخی سیروان، تنگه بهرام چوبین، پل تاریخی گاومیشان، تپه های متعدد تاریخی، قلعه های باستانی و... +این استان به دلیل طبیعت بکر و داشتن جاذبه های طبیعی نیز به عنوان عروس زاگرس در کشور شناخته شده است.

وی با اشاره به اینکه رونق گردشگری در استان ایلام می تواند تاثیر به سزایی در افزایش جذب گردشگران به ویژه علاقه مندان به طبیعت داشته باشد، افزود: ایجاد زیرساخت های گردشگری، توسعه جاده ها و ایجاد راه های دسترسی به آثار باستانی و طبیعی استان می تواند در توسعه گردشگری در استان ایلام موثر باشد.

مجموعه آثار طبیعی شامل چشمه قیر روان، چشمه های آبگرم و غار خفاش دهلران، جنگلهای تفریحی ارغوان، تجریان، مله پنجاو، رنو و آبزا در ایلام، غارهای طبیعی و تاریخی سیوان کوه بدره، کبوترلان زرین آباد، غار طلسم ایوان، چل سین شیروان ودریاچه دوقلوی سیاه گاو وآبدانان وآبشارهای چمچه زرد، آبطاف و چم آو، گردشگاه ییلاقی خوران، منطقه حفاظت شده بانکول وشکارگاه مانشت نمونه هایی زیبا از آثار طبیعی و بکر استان است.