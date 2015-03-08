جولان مافیای چارتری در اینترنت/ بلیت برگشت از کیش ۱۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها اگر برای خرید بلیت هواپیما سری به برخی آژانسهای فروش بلیت بزنید با قیمتهای سرسام آوری مواجه میشوید که برای روزهای پیک سفر از مسافران دریافت میشود. در واقع در روزهایی که بیشترین تقاضا برای سفر با هواپیما وجود دارد برخی آژانسها با سوء استفاده از این شرایط، قیمتهای بالاتری را از مسافران دریافت میکنند.
هرچند که سازمان هواپیمایی کشوری برای قیمت بلیت هواپیما سقف تعیین کرده است اما اگر مسافری نیاز داشته باشد مجبور به پرداخت این قیمتها خواهد بود به این دلیل که برخی از شرکتهای هواپیمایی از قبل، صندلی های یک هواپیما را به یک آژانس می فروشند و به اصطلاح چارتر میکنند و آژانس هم با هر قیمتی که بخواهد بلیت ها را میفروشد.
این موضوع به خصوص در سایتهای فروش بلیت بیشتر مشاهده می شود در واقع این سایتها که با آژانسهای فروش بلیت ارتباط دارند برای برخی روزهای خاص که پیک تقاضا است، بلیت عرضه می کنند که قیمتها هم به طور سلیقهای تعیین می شود و از آنجایی که مجوز فروش بلیت را از سازمان هواپیمایی ندارند تحت نظارت هیچ سازمانی هم نیستند.
اما اتفاق دیگری که افتاده این است که در زمان گرانفروشی بلیت، در برخی از این سایتها قیمتهایی بسیار پایین برای بلیت تعیین می شود، در واقع روزهایی که برای یک مسیر مسافری وجود ندارد و هواپیما ممکن است در زمان بازگشت خالی باشد، قیمتهایی بسیار پایین حتی کمتر از نرخ جابهجایی با خودرو در سطح شهر تعیین شده است.
براین اساس بلیت کیش به تهران در روزهای آخر اسفند، از سوی یک آژانس هواپیمایی ۱۰ هزار تومان فروخته میشود که رقمی عجیب برای بلیت هواپیما به شمار می رود درحالی که بلیت رفت همین پرواز با نرخ سازمان هواپیمایی ۲۲۴ هزار و ۲۵۰ تومان است.
البته اجرای متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما از سال گذشته یکی از اقداماتی بود که در راستای تعیین قیمتها براساس پیک سفر به اجرا درآمد که سازمان هواپیمایی به دلیل نبود سازوکار لازم در ایرلاینها، برای قیمت بلیت سقف تعیین کرد تا درزمانهای پیک سفر با قیمتهایی بالاتر از عرف فروخته نشود.
بنابراین همانطور که مسافران از فروش بلیتهای میلیونی کیش تعجب می کنند، قیمتهای بسیار پایین در زمان های خاص هم موجب شگفتی اغلب مسافران شده است هرچند که این بلیتها در تاریخ هایی عرضه شده است که احتمالا متقاضی بسیار کمی دارد.
اما موضوعی که وضعیت نگران کننده ای را در بازار بلیت هواپیما به وجود آورده، حضور سایتهای چارتری فروش بلیت است که این سایتها بدون مجوز اقدام به فروش بلیت می کنند و مشخص نیست که برای بلیت فروخته شده صندلی وجود داشته باشد.
در واقع این سایتها حتی گاهی در زمانهای غیرپیک هم بلیت را با قیمت بالایی به فروش میرسانند و یا بلیتهایی را می فروشند که مسافر در زمان مراجعه به فرودگاه متوجه میشود صندلی برای آن وجود ندارد.
هرچند که سازمان هواپیمایی اعلام کرده این سایتها مجوز فروش بلیت ندارند اما باید طرحی برای مقابله با این سایتها اجرا شود تا مسافران درزمان های پیک سفر و به خصوص در آستانه نوروز با مشکل مواجه نشوند.
براساس این گزارش، سقف نرخهای بلیت هواپیما در مسیرهای پرتردد داخلی که توسط سازمان هواپیمایی کشوری به آژانسها ابلاغ شده، به این شرح است:
تهران-مشهد ۱۷۱ هزار و ۸۶۰ تومان، تهران-کیش ۲۲۴ هزار و ۲۵۰ تومان، تهران-اهواز ۱۳۷ هزار و ۴۱۰ تومان، تهران-شیراز ۱۶۶ هزار و ۴۰۰ تومان، مشهد-اهواز ۲۳۸ هزار و ۳۰ تومان، مشهد-کیش ۳۶۸ هزار و ۳۲۰ تومان، مشهد-تبریز ۲۴۲ هزار و ۱۹۰ تومان، تهران-قشم ۲۴۲ هزار و ۱۹۰ تومان، تهران-تبریز ۱۳۴ هزار و ۶۸۰ تومان، تهران-بندرعباس ۲۳۲ هزار و ۵۷۰ تومان، تهران-اصفهان ۱۲۳ هزار و ۶۳۰ تومان، مشهد-اصفهان ۱۸۷ هزار و ۷۰ تومان، مشهد-شیراز ۲۰۹ هزار و ۱۷۰ تومان.
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