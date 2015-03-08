وقف جمعی گامی برای ایجاد موقوفات اصل جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در همایش ملی آیت الله میرزا ابراهیم خویی، وقف خیراندیش و شهید مشروطه اظهار کرد: این همایش تجلیل از مقام، شهید، عالم، مجتهد و واقف خیر اندیشی است که نه تنها ثروتش بلکه جان خود را نیز وقف کرده است.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در محضر خداوند، گفت: شهید به ذات خداود توجه دارد و شخصیت هایی که چنین توجهی داشته باشند، ابدی شده و فراموش نمی شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی در ادامه با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه توجه به عالمان واقف مورد غفلت قرار گرفته بود، تصریح کرد: پیش از این از وقف‌های سلطنه ها و دوله ها یاد می شد درحالی که تعداد قابل توجهی از واقفان علما هستند.

وی با اشاره به رویکرد اوقاف و امور خیریه کشور بر معرفی واقفان عالم، خاطرنشان کرد: تلاش می شود در استانها و شهرستان های مختلف عالمان واقف شناسایی و بزرگ داشته شوند. وجود عالمان واقف نشان دهنده این است که عالمان که مردم را راهنمایی و هدایت می کنند به فکر معیشت و زندگی آنها نیز هستند.

نماینده ولی فقیه به زندگی محقرانه آیت الله شهید میرزا ابراهیم خویی اشاره کرد و افزود: سفیر فرانسه در توصیف شخصیت و ابعاد زندگی این عالم واقف می گوید: آیت الله میرزا ابراهیم با وجود برخورداری از ثروت فراوان زندگی محقری داشت و به مردم کمک می کرد و بسیار مورد احترام عموم بود.

وی با تأکید بر این که باید با بازگشت به هویت خود به دنبال ایجاد وقف های جدید باشیم تا غفلت ها را جبران کنیم، تصریح کرد: این مسأله که امام خمینی (ره) بعد از دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی می فرمایند:« موقوفات باید به حالت وقفیت بازگردد»، تیزهوشی و توجه امام راحل به سرمایه های دینی، ملی و عظیم مردمی را بیان می کند که باید همچنان در خدمت عموم قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی اظهار کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که «فرهنگ وقف بیش از گذشته در بین مردم ترویج شود یا این که عمل امینانه به موقوفات مورد توجه قرار گیرد» نشان دهنده عنایت ایشان به موقوفات است.

وی گفت: با توجه به نظر سنجی صورت گرفته مشخص شد 70 درصد مردم از آثار، برکات و احکام وقف بی اطلاع هستند بنابراین اوقاف و امور خیریه با رویکرد جدیدی در راستای تحقق منویات رهبری اقدام کرد.

وی گفت: این که امروزه هنرمندان و رسانه ملی مجموعه ای با موضوع وقف تهیه و اکران می کند نشان از ترویج فرهنگ وقف در جامعه است.

طلاب و روحانیان احکام و قوانین وقف را نشر دهند

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به این که موقوفات کشور در سالهای اخیر چندین برابر شده است، تأکید کرد: این امر نشان می دهد که ظرفیت برای افزایش موقوفات در کشور وجود دارد چراکه مردمی که در هشت سال دفاع مقدس از جان خود گذشته اند مال و ثروت خود را نیز در راه اعتلای ارزش های دینی و انقلابی وقف می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ وقف در جامعه، گفت: طلاب و روحانیان احکام و قوانین وقف را نشر دهند و تصور نکنند که همه مردم از احکام وقف آگاهند.

وی با اشاره مکانیزه و سیستمی شدن فعالیت های امور اوقافی گفت: ثبت 500 هزار صفحه وقف نامه در سامانه جامع اوقاف که حتی شامل موقوفات 11 قرن پیش نیز می شود، گواه بر تمدن و تاریخ پر افتخار این مملکت است که مردمانش به اختیار هود برای قرآن، امام حسین(ع)، فقرا، مستمندان و زیارت ائمه معصومین اموال شان را وقف کرده اند.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: اوقاف و امور خیریه کشور درصدد است با همراهی مردم و علما سرمایه عظیم وقف در کشور را احیا کند، نباید دیگر به موقوفات دوران صفوی افتخار کرد باید موقوفات اصل جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود که چندین هزار نفر واقف شوند و موقوفه ای جمعی به ثبت رسد تا بتواند در حل مشکلات راهگشا باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی اعلام کرد: در سه استان برای بیماری های صعب العلاج و سرطانی وقف های جمعی در حال ایجاد است که باید با فرهنگسازی در دیگر نقاط کشور نیز انجام شود. به مردم اطمینان می دهیم که به وظیفه شرعی در راستای اجرای امینانه نیت واقفان تلاش می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی گفت: با راه اندازی سامانه جامع موقوفات سند اجاره های ثبت شده و کسی نمی تواند از نیت تخطی کند چراکه قابل پیگیری است.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که وجود امامزادگان و بقاع متبرکه از نعمت های بزرگ الهی است، خاطرنشان کرد: اقداماتی در راستای تبدیل بقاع متبرکه کشور به قطب فرهنگی برمبنای فرمایشات رهبری صورت گرفته است اما کار بسیار است.

در ادامه مراسم از تمبر یادبود آیت الله میرزا ابراهیم خویی، واقف عالم و شهید مشروطه با حضور نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیرکل اوقاف و امور خیریه و جمعی از ائمه جمعه و مسؤولان خوی رونمایی شد.

گفتنی است، نخستین همایش آیت الله شهید میرزا ابراهیم خویی در راستای ارج نهادن به مقام شامخ این واقف خیراندیش و شهید مشروطه در بقعه شیخ نوایی خوی برگزار شد. همچنین نمایشگاه کتب و آثار خطی آیت الله میرزا ابراهیم خویی در محل برگزاری همایش برگزار شده بود که مورد توجه حاضرین قرار گفت.