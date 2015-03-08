ورودی سراب گیان نهاوند در نوروز سه هزارتومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ کیانی ظهر یک شنبه در جلسه تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: در سال جاری برای ساماندهی و ارائه خدمات مطلوب به مهمانان و مسافرانی که از سراب گیان نهاوند بازدید می کنند بیش از دومیلیارد تومان هزینه شده است.

کیانی گفت: بیش از یک و نیم میلیارد تومان توسط استاندار همدان و مابقی آن توسط میراث فرهنگی و شهرداری گیان هزینه شده است.

وی افزود: درآمد شهرداری گیان در سال گذشته از محل پرداخت عوارض ورودی ۹۱ میلیون تومان بوده در شرایطی که برای اجرای یکی از طرح های ساماندهی سراب گیان نهاوند ۱۲۰ میلیون تومان هزینه شده است.

شهردار گیان با بیان اینکه طول سراب گیان نهاوند بیش از دو هزار و ۵۰۰ متر است، گفت: تا کنون ۷۰۰ متر آن به لوله کشی آب شرب مجهز شده و برای ۱۰۰۰ متر دیگر قرارداد اجرای آن با پیمانکار بسته شده است.

هوشنگ کیانی عنوان کرد: خرید سطل زباله مکانیکی، نصب ۱۲ صافی در مسیر رودخانه آب سراب برای جمع آوری زباله داخل آب، احداث پارکینگ، احداث بلوار و رنگ آمیزی و افتتاح بازارچه از دیگر اقدامات انجام شده در سراب گیان برای ارائه خدمات مطلوب به مهمانان و مسافران نوروزی است.

کیانی بیان داشت: با کمک و مساعدت استاندار همدان و فرماندار شهرستان نهاوند مشکل سیستم روشنایی و آنتن دهی تلفن همراه در این سراب به طور کامل برطرف شده است و بیش از ۲۰۰ سکوی نشیمن و آلاچیق در این سراب احداث شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمام امکانات مناسب برای ارائه خدمات مطلوب و آبرومند در سراب گیان نهاوند به مهمانان و مسافران نوروزی مهیا شده و در این مورد هیچ گونه مشکل و کمبودی وجود ندارد.

شهردار گیان از افزایش ورودی سراب گیان از اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت: بعلت هزینه بالای حفظ و نگهداری سراب گیان و استمرار خدمات دهی مطلوب به مسافران و مهمانان چاره ای جز افزایش پرداخت ورودی سراب گیان نیست.