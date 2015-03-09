حسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازهترین مجموعه داستان خود که از سوی نشر نیماژ در دست انتشار قرار گرفته است اظهار داشت: «باد زنها را میبرد» مجموعه پانزده داستان کوتاه است که تاریخ نگارش آنها مربوط به بیش از ۲ دهه است و در این کتاب با عناوین «عيسی قلي»، «افسانه»، «وقتی آهسته حرف میزنيم الميرا خواب است»، «حكايت ناتمام بز و درخت آسوريك»، «و حالا ما نميدانيم»، «قول و قرار»، «حكايت ماريا و مرد غريبه»، «قصهاي كوتاه براي پریناز»، «همه يك روز زودتر میميرند»، «خورخه و خاكستر مرد عاشق»، «قازولایی»، «بوی خوش زن»، «شيطان كوه»، «باد زنها را میبرد» قرار گرفته است.
وی افزود: این داستانها برآینده سه دوره داستان نویسی من است. داستانهای «قازولايی»، «بوی خوش زن» و «باد زنها را میبرد» مربوط به دوره سوم داستان نویسی حسن محمودی است که تاریخ نگارش آنها به دوره بعد از رمان نویسی و تجربه انتشار رمان «روضه نوح» برمیگردد. داستانهای «عيسی قلي»، «افسانه»، «وقتی آهسته حرف میزنيم الميرا خواب است»، «حكايت ناتمام بز و درخت آسوريك»، «و حالا ما نمیدانيم» هم مربوط به دوره اول داستان نویسی من است که دغدغه متفاوت بودن و تجربی بودن در آنها مشهود است.
به گفته محمودی داستانهای «قول وقرار»، «حكايت ماريا و مرد غريبه»، «قصهای كوتاه براي پریناز»، «همه يك روز زودتر میميرند»، «خورخه و خاكستر مرد عاشق» و «شيطان كوه» هم تعلق به دوره دوم داستان نویسی وی است که در آنها مضمون و فرم در هم تنیده شده است و قصهگو بودن شان از مولفههای مهم آن است.
لازم به یادآوری است «باد زدنها را میبرد» پنجمین اثر داستانی منتشر شده حسن محمودی بعد از مجموعههای «وقتی آهسته حرف میزنیم، المیرا خواب است»، «یکی از زنها دارد میمیرد» و «از چهارده سالگی می ترسم» و رمان «روضه نوح» است.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد با اخذ مجوز رمان «مارآباد» که قرار بود در نمایشگاه سال گذشته منتشر شود، این کتاب به نمایشگاه کتاب در پیش روی برسد.
حسن محمودی همچنین از انتشار چاپ دوم رمان «روضه نوح» در نشر ثالث همزمان با نمایشگاه کتاب امسال خبر داد.
