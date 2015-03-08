آغاز سال دوم اجرای طرح "آبیاری قطره ای باغچه منازل" در کرج

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شهرداری کرج، عباس زارع مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در مراسم آغاز اجرای این طرح که در منزل یکی از شهروندان محله باغستان منطقه 6 شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون در کشورهای مختلف بیش از 80 درصد اتلاف منابع آب به دلیل عدم استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته آبیاری در بخش کشاورزی هدر می رود که با توجه به بروز بحران آب و کمبود منابع آبی از سال گذشته در کشور ایران و به تبع آن استان البرز، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج بر آن شد تا تمهیدی برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب و صرفه جویی در این مهم برای آبیاری درختان و سطوح سبز شهری (خصوصی و عمومی) بیاندیشد.



وی افزود: طی هفته درختکاری سال گذشته از سوی سازمان پارکها، به منظور تشویق همشهریان برای حفظ و توسعه فضای سبز در حیاط منازل به خصوص در مناطقی که دارای منابع محدود آب هستند، "طرح آبیاری قطره ای باغچه منازل" برای اولین بار در سطح استان البرز و کلانشهر کرج به صورت پایلوت و آزمایشی در مناطق 3 و 6 شهرداری اجرا شد.



این مسئول عنوان کرد: کاهش میزان مصرف آب، هزینه های تامین آب باغچه و هزینه های آبیاری از جمله نیروی انسانی و صرفه جویی در زمان آبیاری، افزایش عملکرد و راندمان آبیاری، رشد کمی و کیفی مطلوب گیاهان باغچه، کاهش علفهای هرز از جمله ویژگی های اجرای طرح آبیاری قطره ای باغچه منازل است.



زارع ادامه داد: در حال حاضر در برخی موارد روشهای آبیاری درختان و فضای سبز باغچه منازل به روش شیر و شیلنگ و غرقابی انجام می‌شود که این اقدام باعث هدررفت آب و مصرف بی‌رویه از این مایه حیاتی شده که در راستای اجرای طرح آبیاری تحت فشار، یارانه 50 درصدی به شهروندانی که این طرح در باغچه منازل آنها اجرا می شود، تعلق می‌گیرد.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج گفت: با اجرای این طرح علاوه بر تامین منافع شهروندان در زمینه کاهش مصرف آب و هزینه‌های آب‌بها، میزان مصرف آب در بخش آبیاری فضای سبز شهر نیز کاهش می‌یابد که بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، با اتمام فاز اول اجرای این طرح در مناطق 3 و 6، امسال نیز علاوه بر این دو منطقه، طرح مذکور در مناطق 5، 10 و 12 کرج که دارای باغات نسبتا وسیع با تعداد درختان بالا است، اجرا خواهد شد.



وی اضافه کرد: در واقع با اجرای طرح آبیاری قطره ای برای اولین بار در کرج، حدود 70 درصد از میزان آب مصرفی برای آبیاری فضای سبز و درختان حیاط منازل کاهش می یابد که این خود کمک بزرگی برای شرکت آبفا است، همچنین در اجرای طرح مذکور امکان به کارگیری کود و سم همراه با آب آبیاری وجود دارد و موجب نیاز کمتر به نیروی انسانی برای آبیاری می شود.



این مسئول گفت: در آبیاری قطره ای تنها بخشی از خاک اطراف بوته گیاه یا درخت آبیاری می شود، کاهش تبخیر از سطح خاک، عدم وجود روان آبهای سطحی و کنترل نفوذ عمقی از عواملی هستند که باعث کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش بازده آبیاری می شود، در واقع در این روش قسمتهای اضافی خاک که معمولا در روشهای سنتی مرطوب شده و آب آن به مصرف تبخیر یا تعرق علفهای هرز می رسد، خشک باقی می ماند.



زارع خاطرنشان کرد: در آبیاری قطره ای نیاز آبی گیاه به طور روزانه تامین می شود لذا رطوبت خاک در منطقه توسعه ریشه ها در طول دوره رشد تقریبا ثابت باقی مانده و گیاه از نوسانهای تنش آب، کمتر صدمه می بیند، در اجرای این طرح به جهت دائمی بودن آبیاری و فاصله کم بین آبیاری ها اثرات حاصل از شوری آب کاهش می یابد.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج افزود: عدم نیاز به عملیات تسطیح و شیب بندی زمین، قابلیت بالای هوشمندسازی سیستم، بالا بودن بازده و راندمان، نیاز کمتر به نیروی انسانی، کاهش زیان وارده به گیاه در اثر شوری آب، رشد بهتر گیاه و بهره گیری بیشتر از منابع آب از جمله مزایای اجرای این طرح است.



همچنین مسئول اجرایی طرح آبیاری قطره ای باغچه منازل اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، از سال گذشته تاکنون شهروندان ساکن در مناطق 3 و 6 شهرداری که در حیاط منازل خود دارای باغچه نسبتا بزرگ و درخت بودند، با مراجعه به سایت park.karaj.ir و ثبت نام اینترنتی و یا ارسال عدد 16 به سامانه پیام کوتاه 10001147 آمادگی خود را برای اجرای این طرح در باغچه منزل خود اعلام کردند که پس از ثبت نام شهروندان، تیمهای تخصصی واحد آب سازمان برای بررسی وضعیت باغچه و درختان آن منزل، به آدرس مربوطه اعزام شدند و به صورت تخصصی موارد را بررسی کردند.



رضا صالحی ادامه داد: پس از بررسی های کارشناسی، در مجموع طی یک سال گذشته (هفته درختکاری 92 تا 93)، در راستای اجرای طرح مذکور بیش از 150 نفر از شهروندان مناطق 3 و 6 که باغچه حیاط منازل آنها شرایط اجرای طرح را داشت، با ارسال پیامک به سامانه 10001147 آمادگی خود را اعلام کردند، همچنین بیش از 50 نفر از شهروندان نیز از طریق تکمیل فرم اینترنتی در سایت park.karaj.ir اقدامات لازم برای ثبت نام انجام دادند.



وی اعلام کرد: کارشناسان واحد آب سازمان پارکها در تمامی محلهای اعلام شده از سوی شهروندان حاضر شدند و از باغچه های موجود بازدید به عمل آوردند که در نهایت 30 درصد از درخواستهای شهروندان خارج از محدوده اجرای طرح بود و 10 درصد قابلیت اجرای طرح را نداشت و مابقی درخواستها رسیدگی و سیستم آبیاری قطره ای در باغچه حیاط منازل آنها اجرا شد.



این مسئول در ادامه گفت: آغاز این طرح از هفته درختکاری سال 92 بود که به صورت مستمر و دائمی تاکنون نیز ادامه داشته و در هفته درختکاری امسال وارد دومین مرحله خود با وسعت بیشتر و پوشش مناطق مختلف شد، طبق برنامه ریزی، در سال جاری و اجرای فاز دوم اجرای طرح مذکور، مناطق 5، 10 و 12 که دارای منازل مسکونی با باغچه های وسیع و یا باغات هستند، نیز تحت پوشش قرار گرفتند.



صالحی متذکر شد: این طرح نقش مهمی در افزایش کمی و کیفی فضای سبز شهر دارد، در واقع با استفاده بهینه از منابع آبی، یکی از هزینه‌های خانواده‌ها در موضوع آبیاری فضای سبز کاهش خواهد یافت، این سازمان با توجه به منابع پیش‌بینی شده، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح مذکور را تامین می‌کند.