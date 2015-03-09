به گزارش خبرگزاری مهر، اکران نوروزی و نمایش عمومی فیلم سینمایی «ایران برگر» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و تهیه‌کنندگی فتح‌الله جعفری جوزانی از روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه جاری آغاز می‌شود و به عنوان سرگروه در گروه سینمایی آزادی در تهران و سینماهای شهرستان های سراسر کشور اکران می‌شود.

«ایران برگر» روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه با حضور مسعود جعفری جوزانی نویسنده فیلمنامه و کارگردان و محمدهادی کریمی فیلمنامه‌نویس، در شهر خرم‌آباد برای استاندار لرستان و بزرگان این استان به نمایش درمی‌آید.

«ایران برگر» در آخرین نمایش خود، هفته گذشته با حضور مسعود جعفری جوزانی فیلمنامه‌نویس و کارگردان، سحر جعفری جوزانی بازیگر و محمدهادی کریمی فیلمنامه‌نویس این فیلم و همچنین تعدادی از بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، در مراسم جشن خیریه «مهرآوران بهار» که با حمایت «انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شمیرانات» در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد روی پرده رفت، که مسعود جعفری جوزانی کارگردان این فیلم، نمایش ویژه آن را به این انجمن خیریه و حمایت از بیماران خاص هدیه کرد.

علی نصيريان، محسن تنابنده، احمد مهران فر، حميد گودرزی، هادی کاظمی، سحر جعفری جوزانی، نيوشا ضيغمی، شهره لرستانی، گوهر خيرانديش، محمدرضا هدايتی، فريبا متخصص، فتح‌الله جعفری جوزانی، اسماعيل خلج، حميدرضا حيات، سياوش چراغی‌پور، سميه نجومی، هاشم روحانی، ميرطاهر مظلومی، اکبر رحمتی، صادق توکلی، رادمهر کشانی، سيروس ميمنت، منصور نوبخت، محمدباقر کريم‌پور، بهرام افشاری، رضا عشقی، سعيد دليری، محمد صادق‌پور، سودابه گودرزی و ... در جدیدترین اثر مسعود جعفری جوزانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.