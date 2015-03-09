تفاهمنامه خانه کتاب و رادیوفرهنگ/ اتفاقات خوبی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک موسسه خانه کتاب و شبکه رادیویی فرهنگ ظهر امروز دوشنبه ۱۸ اسفند با حضور مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب و محمدصادق رحمانیان مدیر شبکه فرهنگ در سرای اهل قلم برگزار شد.

رحمانیان در ابتدای این نشست گفت: تفاهمنامه مشترکی که امروز امضا می کنیم، یک تفاهمنامه یک ساله است و امیدوارم که رادیو فرهنگ به عنوان بازوی رسانه ای کتاب، بتواند با خانه کتاب که متولی اصلی کتاب در ایران است، تعامل داشته باشد. همچنین امیدوارم بتوانیم در مدیریت جدید رادیو فرهنگ، فعالیت های پیشین دوستان را با جدیت و دقت بیشتر دنبال کنیم.

وی افزود: در دوره جدید رادیو فرهنگ، به خاطر اهتمام به امر کتاب، گروه کتاب در این شبکه شکل گرفته و متولی ترویج کتاب و کتابخوانی است. آن چیزی که مد نظر معاون صدای جمهوری اسلامی ایران خانم آبروانی است، این است که اولویت اصلی را روی ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بگذاریم و ترویج دهنده مفاهیم این حوزه ها باشیم. در مرتبه دوم هم کتاب هایی را دربازه بانی خواهیم کرد و در برنامه های مختلف این شبکه، که طراحی شده و پخش شان از اردیبهشت آغاز می شود، امر ترویج کتاب را به سامان خواهیم رساند.

مدیر شبکه رادیویی فرهنگ ادامه داد: فرم‌های مختلفی برای ترویج کتاب و کتابخوانی در قالب برنامه های رادیویی در نظر گرفته ایم که یکی از آن ها نقد و بررسی کتاب است که می‌خواهیم آن را در فضای جدی دنبال کنیم. پوشش رسانه ای اخبار مربوط به کتاب و کتابخوانی از جمله کودک و نوجوان، تا بزرگسالان و دانشگاهیان و حوزیان از دیگر برنامه هاست. نگاهمان هم نگاه متعادلی است که بتوانیم همه آن اخبار و کتاب هایی را که ارزش پرداختن در رسانه را دارند، مورد بررسی و پوشش قرار بگیرند. دنبال کردن اخبار برنامه های سرای اهل قلم، و اخبار مربوط به شهرستان ها و همچنین تازه های کتاب از دیگر موضوعاتی هستند که آن ها را پوشش خواهیم داد.

کتاب از مهجوریت بیرون می‌آید

در ادامه جلیسه گفت: اتفاق خوبی که افتاده این است که چندی پیش به رادیو فرهنگ رفتیم و آقای رحمانیان، دید ما را با بازدیدی سریع پاسخ دادند. این رویکرد قابل تقدیر و ستایش، و نشان دهنده عزم جدی رادیو فرهنگ درباره مساله کتاب است. با توجه به تخصص و تبحری که دوستان رادیو فرهنگ دارند، به نظرم در سال آینده، فضای خوبی در رادیوفرهنگ پیش خواهد آمد و کتاب از آن مهجوریتی که گریبان گیرش است، بیرون می‌آید.

مدیرعامل خانه کتاب افزود: فکر کنم تعاملی که رادیوفرهنگ ایجاد کرده، می تواند سرمشقی برای دیگر بخش های باپتانسیل صدا و سیما باشد. تیم فعلی مدیریت صدا و سیما، عزم جدی برای توسعه و تبلیغ کتاب و کتابخوانی دارد. ما هم از این نگاه استقبال می کنیم. نگاه وزارت ارشاد و خانه کتاب، بر تعامل حداکثری با رسانه های مختلف و همچنین حوزه های مختلف است. معتقدیم اگر قرار است در این حوزه اتفاق خاصی بیافتد، یک دست صدا ندارد و این که همه کارها را باید وزارت ارشاد انجام دهد، دید نادرستی است. همه نهادها باید ظرفیت چندبرابری برای مساله کتاب ایجاد کنند. حتی بخش خصوصی هم باید وارد این حوزه شود.

وی گفت: به آینده خوشبین هستم چون رادیوفرهنگ واقعا یک شبکه متفاوت است. خانه کتاب هم با توجه به ظرفیت هایش تعامل حداکثری با رادیوفرهنگ خواهد داشت. به دلیل انگیزه ای که در ۲ طرف وجود دارد، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. با توجه به ظرفیت‌های مشترک، ایجاد لینک شبکه رادیو فرهنگ در سایت خبرگزاری ایبنا و مشارکت در ساخت برنامه های این شبکه از برنامه های ماست.

در ادامه رحمانیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره برنامه های رادیو کتاب بعد از ادغام و انحلال آن و وضعیت برنامه های آن در این شرایط گفت: صحبت ما دیگر طور کلی در ساحت شبکه رادیوفرهنگ است و برنامه های رادیو کتاب در این شبکه دنبال خواهد شد. البته رادیوفرهنگ رادیویی نیست که به طور اختصاصی به کتاب تعلق داشته باشد. در حال حاضر ۱۳ شبکه رادیویی داریم که هرکدام به طور پراکنده به امر کتاب می پردازند. مثلا رادیوجوان یا رادیو ایران هرکدام با توجه به سیاست ها و برنامه های خود، برنامه هایی درباره کتاب دارند. اما در رادیوفرهنگ، یک گروه اختصاصی برای کتاب راه اندازی شد. این گروه قرار است روزانه به طور مستمر و پراکنده، ۴ ساعت برنامه تولید کند.

مدیر رادیوفرهنگ در ادامه پاسخ خود گفت: برنامه‌های پراکنده به این معنی هستند که در گروه تاریخ یا جامعه رادیو فرهنگ هم به کتاب پرداخته می شود. گروه ادب و هنر نیز سهم بالایی در برنامه های کتاب شبکه خواهد داشت. به حوزه‌های ادبیات امروز، کتاب فصه و شعر در این گروه پرداخته خواهد شد. بنابراین در یک جمع‌بندی، شاید ساعت برنامه های تولیدی از روزی ۴ ساعت بیشتر شده و به ۵ ساعت برسد.

رحمانیان گفت: اگر بخواهم از چند برنامه رادیوفرهنگ در این باره، نام ببرم، باید به ۶۰ ثانیه با کتاب، از واژه تا صدا، کتاب کوچک من، هنر مکتوب، کتاب شب، قدم زدن با کلمات و شب های فرهنگ اشاره کنم. برنامه آغاز صبح های شنوندگان هم، فراهنگ خواهد بود که در آن بخش هایی از یک کتاب با موسیقی های متن مطرح جهان خوانده خواهد شد. در کل برنامه داریم تا در آینده، رادیو فرهنگ یک رادیوی سراسری کتاب شود.

علی آقاغفار سردبیر مجله کتاب هفته نیز در این جلسه حاضر بود و گفت: فکر می‌کنم در امر ادغام رادیو کتاب، عجله شد. یعنی رادیو کتاب فرصت پیدا نکرد تا رشد کند. نگاه مسئولان صداوسیما نگاهی سریالی شده است. به نظرم کتاب، آن قدر مهجور و محق هست که برای گل دادنش، صبر کنیم و در یک بازه چند ماه یا چند ساله، درباره اش تصمیم نگیریم. حالا در چنین وضعیتی انتظار می رود، رادیوفرهنگ مخاطبان بیشتری را به سمت کتاب جذب کند.

وی گفت: دغدغه کتاب نخواندن مردم، از چند منظر، قابل بررسی است. هنر ما رسانه ای ها این است که چطور این دو را با هم آشتی بدهیم.

در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری بین خانه کتاب و رادیو فرهنگ به امضای دو طرف رسید.