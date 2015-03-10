زهرا(س) از نظر قرآن، کوثر است/ زهرا(س) حکومتش جهانی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مظاهری در درس اخلاق اخیر خود بیاناتی فرموده که متن آن برای علاقه مندان در پی می آید.

شهادت صدیقۀ طاهره أم الائمّه فاطمه زهرا(س) را به همۀ شما تسلیت می‌گویم و از طرف همۀ شما این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر «اروحنافداه» تسلیت می‌گویم؛ و از طرف همۀ شما از آقا می‌خواهم نظر لطفی به جلسه عنایت کنند و صاحب عزا شوند و با لطف امام زمان از جلسه بیرون رویم، ان‌شاء الله.

بنابراین بحث ما ان‌شاء الله باشد برای هفتۀ آینده و در این جلسه اظهار ارادتی خدمت حضرت زهرا(س) داشته باشیم.

زهرا از نظر قرآن، کوثر است:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ، إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [۱]

سوره‌ای کوچک‌تر از این سوره در قرآن نداریم؛ اما از نظر محتوا بزرگتر از این سوره هم نداریم. یا رسول الله! کوثر یعنی زهرا را به تو عنایت کردیم. لذا همه برای این نعمت باید رابطه با خدایشان محکم باشد، مخصوصاً نماز. رابطه‌شان با مردم محکم باشد، مخصوصاً رسیدگی به ضعفاء و مستمندان. و به این امت قول می‌دهیم که این زهرا حکومتش جهانی خواهد شد. دشمن این زهرا به طور کلی نابود خواهد شد و این سورۀ مبارکه اشاره به مطالب فوق العاده دقیق اسلامی است. حضرت زهرا دو سه قوس صعودی و نزولی دارد. یک قوس صعودی به دنیا آمدن زهراست. یعنی خلقت زهرا، و خلقت زهرا از ازل بوده است. اینکه مشهور شده یک زمانی «کان الله و لم یکن معه شیء»، به قول آن مرد بزرگ الان هم چنین است. در مرتبۀ وجود، هیچ وقت کسی نبوده است؛ اما در مرتبۀ امکان و در مرتبۀ خلقت، انوار مقدس چهارده معصوم و از جمله زهرا در ازل بوده است. به قول امام هادی(ع) در زیارت جامعه که چه زیارت خوبیست! آقا امام زمان به علامه مجلسی فرمودند: «نعم الزیارة هذه»، چه زیارت خوبیست. در وسط این زیارت می‌خوانیم:

«خَلَقَکُمُ اللَّهُ أَنْوَارا فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ حَتَّى مَنَّ عَلَیْنَا بِکُمْ فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ» [۲]

اهل‌بیت عصمت و طهارت! خلقت شما در ازل بوده است. پروردگار عالم در ازل همۀ شما را خلق کرد و در عرش خدا با خدا بودید. وابسته و تجلی خدا بودید. بعد یکی یکی به این دنیا آمدید و در ابدان مطهره جای گرفتید. لذا این قوس صعودی اول زهراست که پیغمبر اکرم(ص) می‌فرماید: خلق الله فاطمة بنوره، [۳] خدا فاطمۀ زهرا را خلق کرده است از نور مقدس خودش. این منحصر به زهرا نیست، بلکه چهارده معصوم(ع) چنین‌اند. الان جملۀ امام هادی(ع) را خواندم که: «خَلَقَکُمُ اللَّهُ أَنْوَارا فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ»؛ شما در عرش خدا در پیش خدا آن حال تجلی برای شما با خدا بود تا اینکه به این دنیا آمدید. این یک قوس صعودی و یک مرتبه از وجود زهرا و به قول قرآن از وجود کوثر است. کوثر یعنی خیر مطلق.

قوس نزولی کرد و به قول همین جملۀ امام هادی(ع) در این دنیا آمد: «فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ»؛ و در این هیجده سال حضرت زهرا(س) برای عالم بشریت خیلی کار کرد. به همین اندازه که اگر زهرا نبود، اصلاً عالم وجود خلق نمی‌شد:

«يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، و لولا علي لما خلقتك، و لولا فاطمة لما خلقتكما» [۴]

علّت غایی برای عالم وجود، زهراست. اما چیزی که می‌توانیم بگوییم و بفهمیم مصحف زهراست. وقتی پیغمبر اکرم(ص) از دنیا رفتند، پروردگار عالم برای تسلّی حضرت زهرا(س) در عرض دو سه ماه مرتب جبرئیل بر زهرا وارد می‌شد. همینطور که وارد می‌شود بر پیغمبر اکرم و قرآن می‌آورد، بر حضرت زهرا وارد می‌شد و برای زهرا مصحف می‌آورد. یعنی کتاب تالی تلو قرآن. کاتب وحی در زمان پیغمبر اکرم(ص)، امیرالمرمنین علی(ع) بود. هم موقعی که پیغمبر در مکه بودند، کاتب وحی امیرالمؤمنین بود و وقتی در مدینه آمدند، تشکلی در کتابت وحی پیدا شد.

اما رئیس، امیرالمؤمنین علی(ع) بود و این قرآن نه ذرّه‌ای کم و نه ذره‌ای زیاد بود و حتی یک حرف نه کم و نه زیاد، از طرف خدا به واسطۀ جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل شد و پیغمبر اکرم این وحی را بر امیرالمؤمنین علی، نازل کرد و امیرالمؤمنین این قرآنی که الان در میان مسلمان‌هاست به مسلمان‌ها تحویل داد، نه ذره‌ای کم و نه ذره‌ای زیاد، نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد و حتی اعرابی کم و زیاد نشد. این در زمان پیغمبر بود و بعد از پیغمبر اکرم همین قضیه برای حضرت زهرا جلو آمد. یعنی هر روز جبرئیل از طرف خدا بر زهرا نازل می‌شد و وحی خدا را به زهرا می‌داد. حضرت زهرا به امیرالمؤمنین می‌گفت و امیرالمؤمنین کاتب وحی شدند و در این دو سه ماه یک کتاب نظیر قرآن بر زهرا نازل شد. در حالی که قرآن کپیۀ عالم وجود است و نمی‌شود چیزی در قرآن نباشد:

«ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ء» [۵]

«وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ في‌ كِتابٍ مُبينٍ» [۶]

هرچه در عالم وجود هست، کپیۀ آن قرآن است و قرآن کپیۀ عالم وجود است و لذا علم ماکان و مایکون و ما هو کائن در قرآن است. پس همه در این ماندند که مصحف چیست و این مصحفی که ائمۀ طاهرین(ع) به آن افتخار می‌کنند و الان هم نزد آقا امام زمان «ارواحنافداه» است و دست به دست گشته از امیرالمؤمنین به امام حسن و از امام حسن به امام حسین تا رسید به امام زمان و الان خدمت آقاست و ائمۀ طاهرین می‌گویند: علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن دارد.

ندیده‌ام کسی بگوید و من خیال می‌کنم قانون اساسی در زمان ظهور حضرت ولی عصر «ارواحنافداه» است. همینطور که ما همیشه در مقابل، قانون اساسی داشتیم و این منافات با قرآن ندارد و گرفته شده از قرآن است. در زمان آقا امام زمان که حکومت جهانی می‌کند، فرماندۀ کل قوا زهراست. لذا آقا امام زمان «ارواحنافداه» می‌فرمایند:

«فِي‌ ابْنَةِ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ لِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» [۷]

اگر من حکومت می‌کنم، فرماندۀ کل قوا زهراست. این زهرا در زمان ظهور قانون اساسی می‌خواهد. یعنی در زمانی که می‌خواهد دنیا را اداره کند. اداره کردن دنیا به مصحف زهرا و لذا پشتوانۀ قرآن و قانون اساسی، مصحف زهراست.

اگر ما برای زهرا هیچ چیز نداشتیم به جز همین منزلت و همین قوس نزولی که عقل ما نمی‌رسد که قوس صعودی را معنا کنیم و عقل هیچ عاقل و محققی نمی‌تواند آنجا رود و هرچه هست دورنماست، اما از این منزلت می‌فهمیم که مصحف برای چیست و من خیال می‌کنم ذخیره است برای روز ظهور حکومت اهل بیت(ع). برای وقتی که آقا امام زمان به دست شیعه و به رهبری امام زمان پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته کردند، حکومت جهانی تشکیل می‌شود و رجعت، یعنی چهارده معصوم(ع) یکی پس از دیگری حکومت جهانی دارند.

حتی مثلاً در روایات می‌خوانیم امیرالمؤمنین(ع) بیش از هزار سال حکومت می‌کنند. روایت داریم که امام حسین(ع) بیش از هزار سال حکومت می‌کنند. و این حکومت جهانی معجزه و خرق عادت نیست، بلکه پیاده شدن اسلام است. وقتی آقا امام زمان بیایند، با معجزه به یک شبانه روز مسلط بر جهان می‌شوند و به شش شبانه روز مستقر می‌شوند. اینها معجزه و خرق عادت است و خدا خواسته است و می‌شود. به قول قرآن در همۀ کتاب‌ها نیز آمده است:

«وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ» [۸]

خدا خواسته است حکومت اهل بیت(ع) متحقق شود. لذا تا اینجا خرق عادت و معجزه است، اما وقتی اسلام در جهان مستقر شد، حکومت اهل بیت شروع می‌شود و اینجا معجزه نیست، بلکه پیاده شدن قرآن و پیاده شدن مصحف زهراست. پشتوانۀ قرآن، پشتوانۀ ولایت و فرماندۀ کل قوا زهراست و قانون اساسی هم مصحف زهراست. این قوس نزولی زهراست. لذا به طور عوامانه می‌توان گفت: اگر حضرت زهرا نبود، تشیّع نبود. این اندازه را هر زن و مردی بی سواد و باسواد و تاریخ نویسان سنی و شیعه می‌دانند که اگر زهرا در آن دو سه ماه نبود، الان تشیّع نبود. تشیّع را مرگ زهرا باقی گذاشت. تشیّع را این دو سه ماه زحمت‌های زهرا برای ما گذاشت. لذا این قوس نزولی را همه می‌فهمیم، اما قوس نزولی که خدا جبرئیلش را بفرستد، مثل اینکه برای پیغمبر فرستاده است. خدا در بیست و سه سال قرآن را برپیغمبر نازل کرد و پیغمبر برای همۀ جهان و زهرا هم در این دو سه ماهه مصحف را به همه داد و بالاترین جلالت‌ها و بالاترین امتیازها که احدی ندارد، حتی امیرالمؤمنین علی(ع) با ولایت مطلقه‌اش و احدی ندارد، حتی پیغمبر اکرم با آن مقام عین الیقینی و مقام هدف از عالم خلقتش. این قوس نزولی زهراست.

عروس فاضله و محترمۀ حضرت امام(ره) از امام خواسته بودند دربارۀ زهرا برای ایشان مقداری صحبت کنند. حضرت امام این قوس صعودی اول را البته خیلی مختصر گفته بودند و قوس نزولی حضرت زهرا یعنی مصحف را خیلی مختصر برای عروس فاضله گفته بودند. الان هم هست و حتی خط حضرت امام الان هست که این عروس فاضله از حضرت امام خواسته بودند دربارۀ حضرت زهرا صحبت کنند و امام به طور مختصر قوس صعودی اول و قوس نزولی دوم را برای این خانم گفته بودند. اما نمی‌دانم چه شده است که تمام نکرده‌اند. البته همین قوس صعودی و نزولی هم که برای ایشان گفته‌اند، خیلی مختصر و با اشاره گفته‌اند، اما قوس سوم یعنی قوس صعودی که حضرت امام نفرمودند و ناقص مانده است، کوثر در روز قیامت است. این حوض کوثری که شما شنیده‌اید، حقیقت زهراست. آن قوس صعودی، «خَلَقَکُمُ اللَّهُ أَنْوَارا فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ» و قوس نزولی مصحف زهرا و زندگی دو سه ماهۀ زهرا و بقای تشیّع است و اما بعد از مرگ زهرا در روز قیامت و این کوثر.

معنای کوثر که حقیقت زهراست، اینست که در روز قیامت آن حقیقت زهرا مجسم می‌شود به یک حوض آبی که شاید نصف محشر را می‌گیرد. البته سعۀ وجودی زهرا بالاتر از اینهاست. برای اینکه در روز قیامت باید همه جمع شوند، چه شیعه و چه سنی، و چه مسلمان و چه کافر و همه جمع شوند و لذا آن حوض مختص به شیعه است. لب این حوض عَلَمی به نام لوای حمد است. یک طرف آن نوشته شده «الحمدلله رب العالمین»، که خدا حمد این حوض کوثر را کرده است. یک طرف دیگر هم نوشته شده «لا اله الاّ الله محمدٌ رسول الله، علیٌ ولی الله»، و هرکه بخواهد به بهشت رود، باید از این آب بخورد. برای اینکه به قول قرآن بهشت طیّب و طاهر است و جای طیّبین و طاهرین است و اگر کسی بخواهد طیّب و طاهر شود، باید از این آب بخورد.

به دست ولایت امیرالمؤمنین با سعۀ وجودی‌شان از این آب به هرکه بدهند، اگر جاهل است، عاقل می‌شود؛ اگر صفت رذیله‌ای دارد، آب می‌شود و اگر مریض است، سالم می‌شود؛ اگر نازیباست، زیبا می‌شود و بالاخره یک انسان کامل می‌شود. این انسان کامل لیاقت شفاعت زهرا و رفتن به بهشت پیدا می‌کند و حتی شیعیان گناهکاری که نشده از این آب بخورند و جهنمی شده‌اند، مدتی در جهنّم می‌مانند تا کدورت‌ها رفع شود و وقتی کدورت‌ها رفع شد، بهشتی می‌شوند. این سیاه جهنمی باید طاهر و مطهر شود. باز به دست امیرالمؤمنین از این آب کوثر می‌خورند و جهنّمی، بهشتی می‌شود و یک انسان کامل می‌شود. جهنّمیان اینگونه، حورالعین‌ها و منزل‌ها و «جنّات من تجری تحتها الانهار» منتظرش هستند و از آب کوثر می‌خورد و یک انسان کامل می‌شود و او را به بهشت می‌برند و این حوض کوثری که شما شنیده‌اید که یک مصداق از «انّا أعطیناک الکوثر» است، آبی است که حقیقت زهراست و به آن قوس صعودی می‌گوییم که به دست امیرالمؤمنین هرکه بخواهد بهشتی شود باید شربتی از این آب بخورد. حتی افتخار انبیاء و افتخار اولیاء و آمال و آرزوی همه همین است که شربتی از این کوثر بخورند. معلوم می‌شود لذتش از لذت بهشت و آب بهشت و باغ‌های بهشت و حورالعین‌های بهشت، بیشتر است.

این نیز قوس صعودی دیگر زهراست. لذا اگر پروردگار عالم گفته است: «يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما»، تعجب نکنید و همۀ اینها قدرت حق تبارک و تعالی است. خدا این قدرت را دارد که یک اعجوبه‌ای مثل زهرا(س) خلق کند و قوس صعودی او از نور خدا باشد و قوس نزولی او مورد وحی خدا باشد و قوس صعودی دیگر او کوثر باشد که هر بهشتی است باید از این کوثر بخورد.

نمی‌دانم چرا در این باره کم صحبت شده است و البته همۀ ما تقصیر داریم. خیلی از مردم و شماها کشش ندارید و معمولاً این حرف‌ها کم گفته شده است و حتی حضرت امام با آن تخصصی که در اینگونه مطالب دارند، که افتخار بزرگی برای ماست، اما در این گفت و گوی ایشان و عروسشان مطلب را تمام نکرده‌اند و به همان قوس نزولی و مصحف زهرا اکتفا کرده‌اند.

ما زهرا(س) داریم اما قدرش را نداریم، ما اهل بیت(ع) داریم و ما قرآن داریم اما قدر اینها را نداریم و راجع به حالات زهرا(س) اطلاع نداریم یا کم داریم.

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پی نوشتها؛

[۱]. الکوثر، ۱ تا ۳: «به نام خداوند رحمتگر مهربان، ما تو را [چشمه] كوثر داديم، پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى كن. دشمنت خود بى‌تبار خواهد بود.»

[۲]. من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۶۱۳.

[۳]. نور ابنتی فاطمه من نور الله. بحار الانوار، ج ۵۴، ص ۱۹۳.

[۴]. ر. ک: اندیشه‌های ناب، دفتر اوّل: سیره و فضائل حضرت زهرا(س)، ص ۷۲ و ۷۳.

[۵]. الأنعام، ۳۸: «ما هيچ چيزى را در كتاب [لوح محفوظ] فروگذار نكرده‌ ايم‌.»

[۶]. الأنعام، ۵۹: «و هيچ تر و خشكى نيست مگر اينكه در كتابى روشن [ثبت] است.»

[۷]. الغیبه (للطوسی)، ص ۲۸۶.

[۸]. الأنبیاء، ۱۰۵: «و در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.»