مخالفت اعضای مجلس خبرگان رهبری با طرح ابقای هیات رئیسه

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین اجلاسیه خبرگان رهبری صبح امروز(سه‌شنبه) با حضور اکثریت اعضا و در محل ساختمان مجلس قدیم شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان نایب رئیس اول خبرگان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مطابق آیین نامه آیت الله هاشمی شاهرودی سخنرانی افتتاحیه را انجام داد و سپس در دستور کار بعدی، انتخابات رئیس مجلس خبرگان رهبری انجام شد که در نهایت با ۷۳ رای ماخوذه، آیت الله یزدی با کسب ۴۷ رای به ریاست مجلس خبرگان رهبری رسید.

انتخابات هیات رئیسه خبرگان رهبری که مطابق آیین نامه داخلی خبرگان باید هر دو سال یکبار انجام شود از جمله دستورکار دیگر هفدهمین مجلس خبرگان است. این درحالی است که حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی عضو مجلس خبرگان رهبری شب گذشته(دوشنبه) در مصاحبه‌ای از ارائه پیشنهاد ابقای هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری خبر داد و گفت: «دوره فعالیت هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری دو ساله است که اکنون پایان یافته است و علی القاعده فردا باید برای انتخاب هیئت رئیسه نیز رأی گیری شود اما طرحی به هیئت رئیسه ارائه و پیشنهاد شده است که با توجه به زمان یکساله باقیمانده از این دوره از مجلس خبرگان فقط به علت الزام قانونی، رئیس انتخاب شود و ترکیب دیگر اعضای هیئت رئیسه و کمیسیونها به شکل کنونی باقی بماند».

به گزارش خبرنگار مهر این پیشنهاد با رای اکثریت اعضای مجلس خبرگان رهبری در جلسه امروز(سه شنبه) رد شد و انتخابات اعضای هیات رئیسه در دستور کار هفدهمین اجلاسیه خبرگان رهبری قرار گرفت.

گفتنی است اولین دستور کار جلسه خبرگان پس از سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به عنوان میهمان اجلاسیه هفدهم، انتخاب اعضای هیات رئیسه خواهد بود.