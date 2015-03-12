۱۷ میلیارد ریال کمک مردمی در اردبیل جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی شامگاه چهارشنبه در حاشیه برآورد قیمت اقلام جمع آوری شده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از این مبلغ ۹۴۹ میلیون ریال تعهد خیرین، دو میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال کمک نقدی و ۱۳ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال کالا است.

وی در خصوص سرفصل انتظامی کمیته امداد که توسط خیر به حساب مددجو واریز می شود، اضافه کرد: در این بخش نیز ۷۵ میلیون ریال مساعدت شده است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان در حال حاضر کمک های نقدی و جنسی در حال تفکیک است تا بخشی که متعلق به مدارس و مراکز نیکوکاری است احصا شده و برای حمایت از مددجویان و دانش آموزان مستمند در اختیار آن ها قرار گیرد.

زلالی با اذعان به اینکه امسال کمک های مدارس بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است، یادآور شد: قبل از آغاز جشن نیکوکاری ۱۵۰ هزار پاکت در تمامی مدارس استان توزیع شده بود.

وی با بیان اینکه در سال جاری تمامی مدارس مراسم شور نیکوکاری را برگزار کردند، ادامه داد: بیشتر کمک ها به صورت نقدی است تا کالا.

مدیر کل کمیته امداد استان در خصوص میزان کمک رسانی واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد: در شهرهای بزرگ کمک ها گسترده است اما در اردبیل به صورت محدود در بخش پوشاک انجام می شود.

زلالی بیشترین حجم کمک های واحدهای تولید کننده مواد غذایی را در ماه رمضان عنوان و اضافه کرد: علاوه بر مشارکت مردمی کمیته امداد عیدی به تمام مددجویان در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: توزیع عیدی و هدایای مردمی بعد از نهایی شدن کمک ها و تا قبل از آغاز سال جدید انجام خواهد شد.