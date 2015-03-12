احادیث در تحقق اجتهاد نقشی اساسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یژوهشگر علوم حدیث و فقه و عضو هیئت موسس انجمن حدیث حوزه شامگاه چهارشنبه، در پنجمین همایش عرصه ها و روش های حدیث پژوهی، با اشاره به اینکه آنچه در حوزه های ما اتفاق می افتد با توجه به نقش بسیار اصلی و اساسی مبانی اهل بیت در آموزه های علمی و اخلاقی جایگاه مناسبی نیست، گفت: باید به این مسئله که بازگشت به مبانی اصول حدیث اتفاق بیفتد، رجوع داشته باشیم.

حجت الاسلام علی نصیری با تاکید بر اهتمام اهل بیت به حدیث و تاکیدات آن بزرگواران در بهره گرفتن دانش از آن ها، اضافه کرد: در حوزه های علمیه ما به جای فقه اکبر به فقه اصغر توجه بیشتر می شود و احادیث سیره اهل بیت تقریبا مغفول مانده است.

وی احادیث را در تحقق اجتهاد دارای نقشی اساسی دانست و ابراز کرد: سرمایه اصلی و اساسی ما در بحث فقه روایات اهل بیت است.

این پژوهشگر علوم حدیث و فقه با تاکید بر اینکه اهل بیت مسئله فقه و فقاهت را با درایت به احادیث گره زده اند و اینجاست که بحث دعوت به نشر معارف حدیثی پررنگ جلوه می کند و گفت: اکنون که ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد ما با مشکلات خاصی در اداره کشور و به خصوص در فرهنگ با آن مواجهیم، و با توجه به عشقی که مردم نسبت به اهل بیت دارند اگر در اداره کشور به رویه گذشته و توجه به سیره اهل بیت می کردیم، تحولات عظیمی را در این عرصه مشاهده می کردیم، ما این سرمایه ها را به اندازه کافی بازخوانی نکرده ایم.

وی با بیان اینکه در تعالیم پیامبر و اهل سنت فراوان اشاره شده است که هرکاری که قصد انجام آن را دارید به بهترین نحو انجام دهید، گفت: سه کشور چین، هندوستان و آفریقا سه معلم اخلاق و محصلح اخلاقی بزرگ داشته اند که شاید همه آموزه های اخلاقی این سه نفر به ۲۰ صفحه هم نرسد و همین باعث تحول این سه کشور در دنیا می شود، چرا ما از این موارد و از سیره اهل بیتمان درس نمی گیریم؟

حجت الاسلام نصیری با بیان اینکه در سایت ها و شبکه های اجتماعی از حملات اعراب به ایران و صدماتی که در این حملات به این کشور وارد ساخته اند، بسیار گفته می شود و به نوعی جو روانی در این خصوص علیه اسلام درست می کنند که باید در پاسخ به آن ها گفت ائمه معصومین در باب جهاد خطاب به کسانی که با جنگ کشورها را فتح می کرده اند، آن ها را مورد سرزنش قرار می داده اند، چرا که باعث تضعیف حقوق دیگران می شده است و اگر ظلمی در فتح این کشورها رخ می داده ائمه اطهار به هیچ عنوان این چنین ظلمی را تایید نمی کرده اند.

وی اشاره ای به روش های چهارگانه اجتهاد داشت و افزود: اجتهاد روایت محور، اجتهاد فقاهت مدار و روایت محور، اجتهاد فقاهت محور و روایت مدار، اجتهاد روایت مدار و فقاهت محور چهار محور اصلی اجتهاد است که ما باید بر روش چهارم که اصل را روایات اهل بیت قرار داده است مبنا قرار دهیم.

عضو هیئت موسس انجمن حدیث حوزه در پایان توصیه ای به طلاب علوم دینی داشت و تاکید کرد: هر طلبه برای موفقیت روزی یک ساعت برای قرآن و یک ساعت برای حدیث وقت بگذارد، کسی که در حوزه دین فعالیت داشته باشد اما بر قرآن و حدیث احاطه نداشته باشد قطعا ناقص حرکت می کند.