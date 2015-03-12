فرستنده دیجیتالی ساخت داخل بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان،شامگاه چهارشنبه نخستین فرستنده‌ ۶ کیلو وات دیجیتال ساخت داخل کشور، ۵ فرستنده رادیویی FM و سامانه‌ پرتال ارسال سیگنال ماهواره‌‌ای در مراسمی با حضور استاندار گیلان، معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیمای کشور و جمعی از نمایندگان و مدیران استان در مجتمع زیباکنار رشت به بهره‌برداری رسید.

استاندار گیلان در آیین بهره‌برداری از این پروژه‌ها با اشاره به توانمندی‌های متخصصان ایرانی در خلق دستاوردهای ارزشمند برای کشور اظهار داشت : همت و پشتکار متخصصین توانمند کشور موجب شد تا هر روز شاهد کارهای جدید و ارزشمندی در استان و کشورمان باشیم.

محمدعلی نجفی با اشاره به اينكه بهره برداری از اين طرح ها کم اثر بودن تحریم‌ها در خودکفایی کشور در ساخت انواع فرستنده‌ها را نشان می‌دهدگفت :تلاش نیروهای متخصص و نخبه‌ کشورمان و شرکت‌های دانش بنیان سبب شده است تا در جنگ رسانه‌ای با دشمنان انقلاب از لحاظ سخت افزاری به نقطه‌ اطمینان خاطر برسیم .

نماينده عالی دولت در گيلان با قدردانی از نقش صدا و سیمای استان در همراهی با برنامه‌های توسعه محور دولت و حضور در عرصه‌های مختلف ادامه داد: رسانه‌ ملی باید برای تکمیل پوشش دیجیتال استان که هم اکنون ۸۵ درصد است و تکمیل ساختمان جدید صدا و سیما اعتبار لازم را بگذارد و ما هم کمک می‌کنیم.

وی با بيان اينكه صدا و سیمای گیلان در بخش‌های خبر، رادیو و سیما بارها مقام نخست کشوری را به خود اختصاص داده است افزود : وجود چنین توانمندی‌هایی در استان، شایستگی‌های گیلان برای جذب اعتبارات بیش‌تر و تبدیل شدن به قطب تولید فیلم‌های سینمایی فاخر و برنامه‌های جذاب و پرنشاط را نشان می‌دهد.

نجفی با بيان اينكه گیلان استان خبر خیز است و دفاترخبری به تولید برنامه‌های پرمحتوا و سرعت در انتقال رويدادها کمک می‌کنند ادامه داد:انتظار داریم رسانه‌ ملی دفاتر خبری در گیلان را افزایش دهد.

معاون امور مجلس و استانهای رسانه ملی نيز در این مراسم گفت : در حال حاضر حدود ۱۶۵ شبکه رادیو و تلویزیون در سطح منطقه ، ملی و بین المللی در حال تولید و پخش برنامه در کشور هستند .

حجت الاسلام رمضان موسوی مقدم تولید فرستنده ۶ کیلووات دیجیتال را در گیلان یک رکورد دانست و افزود : در گیلان موفقیت‌های بزرگی در بخش صدا و سیما صورت گرفته و در مدت اخیر با پشتیبانی و حمایت استاندار گیلان اقدامات خوبی انجام شد.

وی اظهار داشت: گیلان علاوه بر توسعه کمی و فنی در بحث محتوا نیز پیشتاز بوده و امیدواریم این شتاب که شاهد هستیم در تمامی بخش‌ها توسعه یابد.

محسن نصر پور مديركل صداوسيماي مركز گيلان نيز در اين مراسم گفت : براي ساخت فرستنده‌ ۶ کیلوات دیجیتال ساخت متخصصان داخلی کشور ۳۰ میلیارد ريال که فناوری آن در اختیار چند کشور محدود است و همچنین ۵ فرستنده‌ FM پرقدرت ۲۰ میلیارد ريال و سامانه‌ SNG ۲۰ میلیارد ريال هزينه شد.