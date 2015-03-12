افزایش صادرات برق ایران به افغانستان و ترکمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط فعلی ایران صادرکننده برق به کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان بوده و تبادل این انرژی پاک با کشورهای ارمنستان و ترکمنستان در حال انجام است.

بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت نرو در طول هفته جاری متوسط مبادله برق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه به میزان یکهزار و ۴۵۰ تا یکهزار و ۵۰۰ مگاوات بوده است.

نتایج آمارهای رسمی حاکی از آن است که در طول هفته جاری مجموع صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه ۱۰۹۵ مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان ۳۶۰ مگاوات ثبت شده است.

در شرایط فعلی تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه به مثبت ۷۳۵ مگاوات رسید ه است که پیش بینی می شود حجم صادرات برق کشور در سال ۹۴ با افزایش بیشتری روبرو شود.

همزمان با برنامه ریزی به منظور افزایش صادرات برق ایران به کشورهای همسایه، یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به صادرات بیش از ۲۳۷ هزار مگاوات برق از نیروگاه خراسان رضوی به کشورهای افغانستان و ترکمنستان، گفت: نیروگاه طوس سومین نیروگاه بزرگ برق ایران است.

محمد نعمتی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سه میلیارد و ۷۰۶ میلیون کیلو وات ساعت در نیروگاه طوس خراسان برق تولید شده است، تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نیروگاه طوس تامین کننده برق سه استان خراسان رضوی، گلستان و سیستان و بلوچستان است بیان کرد: در طول ۱۱ ماهه امسال بیش از ۲۳۷ هزار مگاوات ساعت برق نیروگاه طوس به کشورهای افغانستان و ترکمنستان صادر شده است.

مدیرعامل نیروگاه طوس با یادآوری اینکه حدود ۶۰ درصد برق مشهد نیز در این نیروگاه تولید می شود، تاکید کرد: در مجموع شاخص ارزیابی و تولید برق نیروگاه طوس توانسته رتبه سوم در کشور را به خود اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه امسال با اجرای طرح های خودکفایی در نیروگاه طوس ۳۱۰ هزار یورو در این نیروگاه صرفه جویی ارزی حاصل شده است، خاطرنشان کرد: این صرفه جویی به دلیل تولید و خودکفایی ۹۵ درصدی از قطعات فنی در این نیروگاه حاصل شده است.