بازیکنان چلسی یک مشت بچه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاریسن ژرمن چهارشنبه شب در زمین چلسی با نتیجه تساوی دو بر دو به کار خود پایان داد که با توجه به نتیجه مساوی یک بر یک در بازی رفت، به لطف گل زده در خانه حریف به یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد.

«زلاتان ابراهیموویچ» در دقیقه ۳۱ این بازی به دلیل خطای خشن بر روی پای اسکار با کارت قرمز «بیورن کویپرز» از زمین اخراج شد.

زلاتان پس از پایان بازی گفت: وقتی من کارت قرمز دریافت کردم همه بازیکنان چلسی ریختند دورم. مثل این بود که یک مشت بچه احاطه‌ام کرده باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: نمی دانستم در لحظه دریافت کارت می‌بایست عصبانی می‌شدم یا می‌خندیدم. برای من دیدن کارت قرمز مثل این بود که یک نفر نمی‌داند چکار کرده است.